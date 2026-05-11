Đi làm gặp vật thể lạ dưới đồi thông

TPO - Trong lúc đi làm tại khu vực đồi thông xã Lạc Dương (Lâm Đồng), người dân phát hiện vật thể kim loại gỉ sét nghi vật liệu nổ nên trình báo công an. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 11/5, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp xử lý an toàn một quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện tại xã Lạc Dương.

Trước đó, ngày 10/5, trong lúc làm việc tại khu vực đồi thông thuộc tiểu khu 143 (xã Lạc Dương), một người dân phát hiện vật thể kim loại gỉ sét nằm dưới đất. Nghi là vật liệu nổ, người này lập tức trình báo Công an xã Lạc Dương.

Đạn cối dưới đồi thông được người dân phát hiện.

Nhận tin báo, Công an xã Lạc Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, đồng thời khoanh vùng và đặt cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Ngay sau đó, Công an xã Lạc Dương đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Lạc Dương kiểm tra và báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) đến xử lý.

Qua xác minh, vật thể là quả đạn cối 60mm còn sót lại sau chiến tranh và đã được lực lượng chức năng thu gom, xử lý theo quy định.