Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đi làm gặp vật thể lạ dưới đồi thông

Thái Lâm

TPO - Trong lúc đi làm tại khu vực đồi thông xã Lạc Dương (Lâm Đồng), người dân phát hiện vật thể kim loại gỉ sét nghi vật liệu nổ nên trình báo công an. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 11/5, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp xử lý an toàn một quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện tại xã Lạc Dương.

Trước đó, ngày 10/5, trong lúc làm việc tại khu vực đồi thông thuộc tiểu khu 143 (xã Lạc Dương), một người dân phát hiện vật thể kim loại gỉ sét nằm dưới đất. Nghi là vật liệu nổ, người này lập tức trình báo Công an xã Lạc Dương.

bom-lamdong-trannguyen-1747.jpg
Đạn cối dưới đồi thông được người dân phát hiện.

Nhận tin báo, Công an xã Lạc Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, đồng thời khoanh vùng và đặt cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Ngay sau đó, Công an xã Lạc Dương đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Lạc Dương kiểm tra và báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) đến xử lý.

Qua xác minh, vật thể là quả đạn cối 60mm còn sót lại sau chiến tranh và đã được lực lượng chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Thái Lâm
#đạn cối #chiến tranh #Lâm Đồng #xã Lạc Dương #gặp vật thể lạ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe