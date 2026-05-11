Xã hội

Đưa một thi thể ra khỏi hiện trường vụ cháy quán bar Volume club

Thanh Hà

TPO - Chiều 11/5, sau khi đám cháy quán bar Volume club trên đường Tân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội được dập tắt, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường, đưa một thi thể ra ngoài.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận bên trong nơi xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng 17h cùng ngày, 1 thi thể nạn nhân được đưa ra bên ngoài. Được biết, nạn nhân làm việc tại quán bar nói trên.

Vào sáng cùng ngày khi xảy ra hỏa hoạn mọi người vẫn liên lạc được với nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, người này bị mắc kẹt lại trong đám cháy.

Như tin đã đưa, gần trưa 11/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại quán bar Volume club trên đường Phú Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội).

Quán bar Volume club bị lửa thiêu rụi.

Cụ thể, khoảng hơn 10h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại quán bar nêu trên. Ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm quán.

Hơn 10 xe cứu hỏa, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động tới hiện trường dập lửa. Toàn bộ khu vực trên được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

