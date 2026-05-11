Dự án nhà tang lễ với 2 tòa tháp 13 tầng: Mô hình 'công viên nhà tang lễ'

TPO - Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân với 2 tòa tháp 13 tầng sẽ được thực hiện theo mô hình "công viên nhà tang lễ" cho khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai cũ.

Chiều 11/5, Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt đã có một số thông tin về dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Đây là dự án đang xin điều chỉnh 2 tòa tháp 13 tầng khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây.

Theo đại diện đơn vị, giữa áp lực quỹ đất và nhu cầu tổ chức tang lễ ngày càng văn minh tại đô thị lớn, mô hình “công viên nhà tang lễ” đang mở ra cách tiếp cận mới - nhiều không gian xanh hơn, nghi lễ linh hoạt hơn và trải nghiệm tiễn biệt mang tính nhân văn hơn.

Đại diện đơn vị lý giải, ở nhiều khu chung cư và phố dân sinh tại Hà Nội, tang lễ vẫn thường được tổ chức trong điều kiện không gian và thời gian còn hạn chế. Với nhịp sống hiện đại và ngày càng đông đúc, nhu cầu về một không gian trang trọng hơn, rộng rãi hơn đang ngày càng hiện hữu.

Dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ảnh: Hiểu Minh

Với quy mô dân số liên tục gia tăng, dự kiến đạt 10,5 - 11 triệu người vào năm 2030, Quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh “ưu tiên sử dụng các hình thức táng mới, văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Trong bối cảnh đó, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được định hình theo một triết lý khác với quan niệm truyền thống về nơi tiễn đưa người đã khuất.

Đại diện công ty cho biết, trên tổng diện tích 2,3 ha của dự án, diện tích xây dựng chỉ chiếm chưa đến 30%. Phần còn lại - gần 1,6 ha, được dành trọn cho hệ thống cây xanh, mặt hồ và không gian cảnh quan.

Ông Đinh Tiến Sang - Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần Hồn Đất Việt thông tin thêm: Mô hình "công viên tang lễ" mà dự án hướng đến không phải là khái niệm xa lạ trên thế giới. Tại Nhật Bản, các "công viên tưởng niệm trên cao" đã thay thế hoàn toàn những nghĩa trang truyền thống u ám, biến nơi thăm viếng thành không gian an yên, tĩnh lặng với thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật giữa thiên nhiên.

Phối cảnh dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ảnh: CĐT

Ông Sang đưa ra ví dụ tương tự như ở Đài Bắc lựa chọn mô hình "lập thể hóa" nhà tang lễ - xây dựng thành công trình hiện đại nhiều tầng với màu sắc ấm áp, tích hợp cây xanh và áp dụng các nghi thức carbon thấp.

Theo ông Sang, điểm khác biệt lớn nhất mà mô hình Nhà tang lễ quận Thanh Xuân mang lại so với các cơ sở truyền thống không chỉ nằm ở quy hoạch, kiến trúc, mà còn ở cách tang lễ được tổ chức.

Đối với khu dân cư, người dân đã được tổ chức lấy ý kiến và cơ bản đồng tình với dự án. Ông Nguyễn Đức Hậu - Tổ trưởng tổ 14 (phường Khương Đình) cho biết, bản thân ông đã theo sát dự án nhà tang lễ tại địa phương từ những ngày đầu cho đến khi hoàn tất giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025.

Trước một số ý kiến lo lắng của người dân, ông Hậu bày tỏ quan điểm một bộ phận người dân đang hiểu lầm về công năng dự án: "Nhiều người cho rằng hai tòa tháp dùng để lưu trữ tro cốt. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cam kết bằng văn bản là hoàn toàn không lưu giữ tro cốt. Lãnh đạo UBND phường cũng khẳng định sẽ đình chỉ dự án ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm".

Ông Hậu chia sẻ thêm góc nhìn từ thực tế địa phương, chỉ cách dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân khoảng 100m, hiện đang có một nghĩa trang nhân dân cũ của phường. Khu vực này quy hoạch tự phát, chôn cất tại đó và nằm sát khu dân cư số 6 hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sinh hoạt của bà con vẫn diễn ra bình thường.

Ông Nguyễn Vĩnh Thắng – Đại diện Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 6 (phường Khương Đình) cho biết, ông đánh giá rất cao sự cẩn trọng và minh bạch của chủ đầu tư.

"Khi có đề xuất thay đổi kiến trúc, bổ sung hạng mục tòa tháp đôi, dự án đã niêm yết công khai thiết kế tại địa phương trong hơn một tháng để người dân chúng tôi có đủ thời gian xem xét, đánh giá và đóng góp ý kiến", ông Thắng chia sẻ.