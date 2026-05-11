Bé trai bị mẹ và người tình bạo hành dã man sẽ về đâu sau khi xuất viện?

TPO - Sau 10 ngày giành giật sự sống vì bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành dã man, bé trai 2 tuổi dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Điều khiến nhiều người day dứt là bé không có người thân nào chịu dang tay, không còn gia đình để trở về.

Ngày 11/5, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hỏi tình hình sức khỏe và trao quà động viên bé trai N.G.K. (2 tuổi) bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành dã man, nhập viện cấp cứu vào ngày 2/5 trong tình trạng nguy kịch.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường xót xa trước những thương tích trên khắp cơ thể bệnh nhi

Báo cáo với đoàn công tác, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, sức khỏe bệnh nhi hiện đã có nhiều tiến triển tích cực sau hơn một tuần điều trị.

“Hiện bé đã ổn định hơn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát các biến chứng do tổn thương trước đó gây ra. Dự kiến khoảng 10 ngày tới bé có thể xuất viện”, BS Minh cho hay.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, theo kế hoạch của Sở Y tế TPHCM cùng các đơn vị liên quan, trong khoảng 3 tháng đầu sau điều trị, bé tiếp tục được hỗ trợ chăm sóc, tái khám và phục hồi tại TP.HCM. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM sẽ cử người phối hợp chăm sóc trực tiếp cho bé cả ban ngày lẫn ban đêm.

Sau khi sức khỏe ổn định hoàn toàn, bé K. dự kiến được chuyển về Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc xã hội tại Bà Rịa – Vũng Tàu để nuôi dưỡng lâu dài.

Tại buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND TPHCM, TS.BS Quang Minh cho biết, dự kiến khi bé K. được xuất viện, bệnh viện sẽ phối hợp các cơ quan chức năng chuyển gửi bé đến trung tâm bảo trợ xã hội theo kế hoạch đã thống nhất.

Sau 10 ngày được điều trị tích cực, bé K. đã qua nguy kịch, sức khỏe dần bình phục

Đứng cạnh giường bệnh của cháu bé đáng thương, ông Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần hỏi kỹ về diễn tiến sức khỏe cũng như trạng thái tâm lý của bé sau những trận đòn tàn nhẫn từ chính người thân. Nhìn cảnh bé tự chơi một mình trong phòng bệnh mà không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh, nhiều thành viên trong đoàn công tác không khỏi chạnh lòng.

Theo hồ sơ bệnh án, thời điểm tiếp nhận bệnh nhi được chuyển đến cấp cứu, các bác sĩ xác định bé bị dập và rách gan, lách; tổn thương tụy độ 3; chấn thương thận; dập phổi hai bên cùng nhiều tổn thương khác như gãy xương cánh tay và cẳng tay. Những hình ảnh ghi lại tại thời điểm nhập viện cho thấy khắp lưng và cơ thể bé chằng chịt các vết bầm tím.

Vụ việc cháu K. bị bạo hành không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận, mà còn khiến nhiều người nghẹn lòng khi biết hoàn cảnh nghiệt ngã của bé từ khi chào đời. Theo xác minh của cơ quan chức năng, bé là con thứ tư trong gia đình có hoàn cảnh rất phức tạp. Người mẹ sống trong khu trọ tạm bợ tại xã Hòa Hiệp, kinh tế bấp bênh.

Cơ quan chức năng trao Giấy khai sinh cho bé K. tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Người phụ nữ này đã có 4 người con và đang mang thai bé thứ 5. Hai con trai ở tuổi vị thành niên hiện sống nhờ người thân ở Bến Tre. Một người con khác trước đó đã bị người mẹ đem cho người lạ, đến nay không nhớ đã cho ai. Sau khi bé K. bị bạo hành, cơ quan chức năng đã liên hệ với người thân nhưng cả bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi dưỡng bé K. khiến bé rơi vào bi kịch, không có nơi để về vì người mẹ cùng nhân tình đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Thời điểm nhập viện trẻ cũng chưa có giấy khai sinh. Cơ quan chức năng xác định, việc chưa được khai sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền công dân của bệnh nhi. Trước tình hình trên, các bên liên quan đã khẩn trương vào cuộc, gấp rút làm giấy tờ hộ tịch đầu tiên trong đời cho bệnh nhi. Giấy khai sinh trong ngày 11/5 cũng đã được chính quyền địa phương đưa đến bệnh viện trao “quyền công dân” cho bệnh nhi.

Giữa những tổn thương quá lớn mà đứa trẻ phải gánh chịu, điều duy nhất nhiều người hy vọng lúc này là bé sẽ không còn phải lớn lên trong sợ hãi, tương lai phía trước của bé sẽ có nhiều yêu thương hơn những trận đòn roi đã từng phủ kín cơ thể lẫn tuổi thơ của bé.

