Iran khẳng định đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý'

TPO - Iran khẳng định các đề xuất gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt căng thẳng khu vực đều "hợp lý", đồng thời cáo buộc Washington tiếp tục đưa ra những yêu cầu "phi lý".

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần hôm thứ Hai (11/5), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết, đề xuất của Tehran gửi tới Mỹ về việc chấm dứt cuộc chiến gần đây là "hợp lý và có trách nhiệm", trong khi Washington vẫn kiên quyết theo đuổi những yêu cầu mà ông cho là "phi lý" và chịu ảnh hưởng từ Israel.

"Những gì chúng tôi đưa ra trong văn bản là các yêu cầu hợp lý, những đề xuất có trách nhiệm và hào phóng, không chỉ vì lợi ích quốc gia của Iran mà còn vì sự ổn định và an ninh của toàn khu vực và thế giới... Chúng tôi không đòi hỏi bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran", ông Baghaei nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei.

Ông Baghaei đặt câu hỏi: Liệu việc Iran yêu cầu chấm dứt chiến tranh trong khu vực, ngăn chặn những hành động nhằm vào các tàu của Iran và trả lại tài sản thuộc về người dân Iran đã bị phong tỏa trong nhiều năm qua có phải là điều không hợp lý hay không?

Quan chức Iran đồng thời chỉ trích Mỹ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn và có sự ảnh hưởng từ Israel, đồng thời cho rằng Washington chưa thể hiện thiện chí đối thoại. Ông khẳng định Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, bất chấp những trở ngại trong tiến trình đàm phán.

"Về việc tiếp tục tiến trình này, chúng tôi đã chứng minh rằng bất chấp mọi trở ngại, chúng tôi vẫn tập trung vào lợi ích quốc gia của Iran. Chúng tôi sẽ hành động bằng mọi cách cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình", ông Baghaei nói khi đề cập đến sự phản đối của ông Trump đối với kế hoạch của Iran.

Trước đó, ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi chính thức của Tehran, gọi đề xuất của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Anh và Pháp đăng cai tổ chức cuộc họp về eo biển Hormuz

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Anh cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức cuộc họp giữa bộ trưởng quốc phòng hơn 40 quốc gia vào ngày 12/5 để thảo luận kế hoạch quân sự nhằm bảo đảm lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey sẽ đồng chủ trì hội nghị cùng người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin trong khuôn khổ phái bộ đa quốc gia về an ninh hàng hải.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo Anh và Pháp không nên triển khai tàu chiến tới eo biển Hormuz.

Hôm 10/5, Anh thông báo sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông nhằm hỗ trợ rà phá thủy lôi và bảo vệ hoạt động hàng hải. Trong khi đó, Pháp cũng đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ để chuẩn bị cho khả năng tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.