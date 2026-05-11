Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi bị tai biến chuẩn bị hầu tòa

TPO - Tại cơ quan điều tra, nữ giúp việc Trương Thị Bắc khai nhận trong quá trình chăm sóc, thấy cụ bà 82 tuổi không chịu ăn, không phối hợp dọn dẹp vệ sinh nên dùng tay tát vào vùng mặt, tóm tóc, ấn đầu, quăng quật khiến cụ bà thương tích 4%.

Dự kiến ngày 14/5, Tòa án Nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2025, gia đình đã thuê Trương Thị Bắc đến căn nhà nằm trong ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chăm sóc bà Hoàng Thị N. (SN 1944) là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Đối tượng Trương Thị Bắc.

Tại đây, chỉ có Bắc và bà N. sinh sống. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà N. với tiền công là 11 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, các con, cháu bà N. đến thăm và không phát hiện bà có biểu hiện gì bất thường, không thấy bà N. kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tối 10/1/2026, người nhà đến thăm bà N. thì phát hiện thấy phần tai và mắt bên phải của bà N. bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Khi được hỏi thì Bắc nói do bà N. bị ngã.

Không tin tưởng lời của Bắc, người nhà bà N. kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ của bà N. và phát hiện Bắc đã có hành vi hành hạ bà N. trong nhiều ngày.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Bắc khai nhận trong quá trình chăm sóc, Bắc đã nảy sinh bực tức vì bà N. không chịu ăn, không phối hợp khi Bắc dọn dẹp vệ sinh cá nhân cho bà. Do đó, từ ngày 2/1/2026 đến ngày 11/1/2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới bà N., dùng tay tát vào vùng mặt, đánh liên tiếp vào người, dùng chân dẫm lên đùi, tóm tóc, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật người bà N. từ vị trí này sang vị trí khác trên giường và trên xe lăn.

Cơ quan tố tụng kết luận, hành vi của Trương Thị Bắc khiến cụ bà ngoài 80 tuổi bị thương tích 4%.

Camera ghi lại cảnh Trương Thị Bắc hành hạ bà N.

Thời điểm mới bị khởi tố, bị cáo Trương Thị Bắc khai dù biết rõ tình trạng sức khỏe của cụ N. không thể đi lại, không được tỉnh táo và minh mẫn, cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng vẫn bạo hành.

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, kính mong cơ quan công an xem xét", nữ giúp việc khai nhận.

Nhân thân cho thấy, năm 2017, Trương Thị Bắc từng bị Tòa án Nhân dân quận Long Biên, xử phạt Bắc 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản".

Khi clip ghi lại cảnh Trương Thị Bắc phát tán lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bất bình, mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm.