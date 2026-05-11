Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy cùng nhóm bạn ở Cát Bà

Nguyễn Hoàn

TPO - Công an TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nhóm 6 đối tượng "sử dụng trái phép chất ma túy" tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991), còn được biết đến là ca sĩ Miu Lê.

Tối 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc “sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra trên đảo Cát Bà, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #ca sĩ Miu Lê #sử dụng trái phép ma túy #tội phạm ma túy #đảo Cát Bà #đặc khu Cát Bà #diễn viên Miu Lê

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe