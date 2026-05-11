Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy cùng nhóm bạn ở Cát Bà

TPO - Công an TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nhóm 6 đối tượng "sử dụng trái phép chất ma túy" tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991), còn được biết đến là ca sĩ Miu Lê.

Tối 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc “sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra trên đảo Cát Bà, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.