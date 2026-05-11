Chuyên gia Trung Quốc nói gì về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Trump?

TPO - Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ngày 11/5, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 2 và cuộc gặp tại Busan hồi tháng 10/2025.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, chuyến thăm này tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia, “vốn sẽ đóng một vai trò không thể thiếu, mang đến cơ hội quý giá để ổn định và cải thiện hơn nữa quan hệ song phương”.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự bất ổn và chia rẽ ngày càng gia tăng, việc tăng cường giao tiếp, giải quyết những khác biệt và duy trì quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ phục vụ lợi ích của người dân hai nước mà còn mang lại lợi ích cho toàn thế giới, các chuyên gia nhận định.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Theo CNBC, Trung Quốc và Mỹ dự kiến ​​sẽ "đạt được kết quả trên một loạt vấn đề”.

Các hãng truyền thông quốc tế đang theo dõi sát sao cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo. Sau thông báo của Trung Quốc, AFP đã đăng bài báo với tiêu đề "Trung Quốc xác nhận chuyến thăm của ông Trump từ ngày 13 đến 15/5", trong khi Bloomberg đăng bài viết cho biết, "Bắc Kinh chính thức công bố ngày chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump trong tuần này", và mô tả cuộc gặp là "được mong đợi từ lâu".

CNBC lưu ý rằng "các nhà lãnh đạo thế giới đang dõi theo" cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ từ xa. Tờ báo cho biết, kết quả hội nghị thượng đỉnh có thể có những tác động lớn đến thương mại toàn cầu, địa chính trị và trật tự dựa trên luật lệ.

Là hai cường quốc, Trung Quốc và Mỹ đương nhiên cần duy trì quan hệ song phương ổn định, và cuộc gặp trực tiếp giữa các nguyên thủ quốc gia sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp định hướng mối quan hệ giữa hai nước theo hướng tương tác lành mạnh hơn, hữu ích hơn để giữ cho quan hệ tổng thể ổn định, Li Haidong - một giáo sư tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc - nói với Hoàn cầu Thời báo.

Chìa khóa cho một mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ ổn định nằm ở sự sẵn lòng tham gia đối thoại từ cả hai phía, và sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo hai nước được kỳ vọng sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong việc củng cố quan hệ song phương, một vai trò mà các kênh liên lạc khác khó có thể sánh được, ông Li cho biết.

Trong bối cảnh tình hình toàn cầu phức tạp và bất ổn, cuộc gặp này có thể giúp làm sâu sắc thêm sự đồng thuận về các lĩnh vực mà hai nước có chung lợi ích, và cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý đúng đắn những khác biệt hiện có, ông Li nhận định.

Trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Trung Quốc và Mỹ dự kiến ​​sẽ tổ chức cuộc tham vấn kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc vào ngày 12-13/5, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Hàn Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hôm 10/5.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ cần phải là hợp tác hai chiều và dựa trên sự bình đẳng. Ông He Weiwen, một chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa, nói với Hoàn cầu Thời báo rằng, xét đến việc quan hệ Trung Quốc - Mỹ nằm trong số những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, việc duy trì tương tác chiến lược và ổn định là điều thiết yếu.