Tổng thống Zelensky tuyên bố 'đáp trả tương xứng' nếu Nga nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ đáp trả ngay lập tức nếu Nga nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn, trong bối cảnh giao tranh tại tiền tuyến vẫn diễn ra dù hai bên được cho là đang thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 10/5 cho biết, Nga không tiến hành các cuộc tấn công tên lửa hay không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, giao tranh tại tiền tuyến vẫn diễn ra khi lực lượng Nga tiếp tục pháo kích và triển khai nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

"Cho đến nay, chưa có cuộc tấn công quy mô lớn nào xảy ra. Nhưng ở các khu vực tiền tuyến và các khu dân cư gần chiến tuyến, tình hình không yên tĩnh. Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào những khu vực trọng yếu. Đã có các cuộc pháo kích và những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với nhiều hình thức khác nhau dọc theo tiền tuyến", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong hai ngày gần đây đã ghi nhận hơn 150 cuộc tấn công, hơn 100 vụ pháo kích và gần 10.000 đợt tấn công bằng UAV cảm tử dọc chiến tuyến.

"Điều này có nghĩa là trên tiền tuyến, quân đội Nga không tuân thủ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Tất cả các đơn vị Ukraine của chúng tôi đang hành động một cách tương xứng, bảo vệ các vị trí của chúng tôi đúng như yêu cầu", ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo nếu Moscow nối lại các cuộc tấn công tầm xa hoặc chiến dịch quân sự quy mô lớn, Kiev sẽ lập tức phản công mạnh mẽ.

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng. Và nếu Nga quyết định quay trở lại cuộc chiến, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi sẽ được áp dụng ngay lập tức và rõ rệt. Chúng tôi đã chứng minh điều đó bằng khả năng tác chiến tầm xa của mình", ông lưu ý.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8 và 9/5. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đề xuất không chờ đến những ngày đó mà thay vào đó bắt đầu lệnh ngừng bắn vào ngày 6/5.

Đến tối ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Ukraine và Nga đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày, từ 9-11/5, theo đề xuất của Washington.

Sau đó, ông Zelensky xác nhận thông tin trên và cho biết hai bên cũng thống nhất tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.