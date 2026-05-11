Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Tổng thống Zelensky tuyên bố 'đáp trả tương xứng' nếu Nga nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ đáp trả ngay lập tức nếu Nga nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn, trong bối cảnh giao tranh tại tiền tuyến vẫn diễn ra dù hai bên được cho là đang thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 10/5 cho biết, Nga không tiến hành các cuộc tấn công tên lửa hay không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, giao tranh tại tiền tuyến vẫn diễn ra khi lực lượng Nga tiếp tục pháo kích và triển khai nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

"Cho đến nay, chưa có cuộc tấn công quy mô lớn nào xảy ra. Nhưng ở các khu vực tiền tuyến và các khu dân cư gần chiến tuyến, tình hình không yên tĩnh. Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào những khu vực trọng yếu. Đã có các cuộc pháo kích và những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với nhiều hình thức khác nhau dọc theo tiền tuyến", ông nói.

7cc5a192-1747-4e35-ac16-dd355c747d8b.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong hai ngày gần đây đã ghi nhận hơn 150 cuộc tấn công, hơn 100 vụ pháo kích và gần 10.000 đợt tấn công bằng UAV cảm tử dọc chiến tuyến.

"Điều này có nghĩa là trên tiền tuyến, quân đội Nga không tuân thủ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Tất cả các đơn vị Ukraine của chúng tôi đang hành động một cách tương xứng, bảo vệ các vị trí của chúng tôi đúng như yêu cầu", ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo nếu Moscow nối lại các cuộc tấn công tầm xa hoặc chiến dịch quân sự quy mô lớn, Kiev sẽ lập tức phản công mạnh mẽ.

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng. Và nếu Nga quyết định quay trở lại cuộc chiến, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi sẽ được áp dụng ngay lập tức và rõ rệt. Chúng tôi đã chứng minh điều đó bằng khả năng tác chiến tầm xa của mình", ông lưu ý.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8 và 9/5. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đề xuất không chờ đến những ngày đó mà thay vào đó bắt đầu lệnh ngừng bắn vào ngày 6/5.

Đến tối ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Ukraine và Nga đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày, từ 9-11/5, theo đề xuất của Washington.

Sau đó, ông Zelensky xác nhận thông tin trên và cho biết hai bên cũng thống nhất tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #Ukraine #tấn công #đàm phán #ngừng bắn #trao đổi tù binh #quy mô lớn #tầm xa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe