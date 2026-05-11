Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông nhặt được túi đựng 5 khẩu súng bên đường liền nộp công an

Phạm Trường

TPO - Phát hiện túi xách bên đường đựng 5 khẩu súng ngắn, đạn cùng pháo nổ, người đàn ông ở Thanh Hóa liền mang đến công an trình báo, giao nộp.

Ngày 11/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 5 khẩu súng ngắn và 2 viên đạn quân dụng, 3 kg pháo nổ do một người dân giao nộp.

1000026340.jpg
Số tang vật được người dân nhặt được, giao nộp cho công an.

Theo công an, 3 hôm trước (ngày 8/5), trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồ Vương, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh được 1 người dân mang tới giao nộp 1 túi đen nhặt được bên đường.

Theo anh Mai Văn Hải (SN1987, trú thôn Nội 1, xã Hồ Vương), sáng cùng ngày, trong lúc đi từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã ở xã Hồ Vương, anh phát hiện 1 túi vải đen (dạng túi du lịch) để ở lề đường.

Do tò mò nên anh Hải đã mở túi kiểm tra, phát hiện bên trong có 5 khẩu súng ngắn (dạng súng colt), 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3 kg pháo.

Người đàn ông sau đó mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Khi đang trên đường tới công an, anh Hải đã gặp tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ nên mang tới giao nộp.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa làm rõ.

Phạm Trường
#súng #Thanh Hóa #giao nộp #tội phạm #công an #tang vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe