Người đàn ông nhặt được túi đựng 5 khẩu súng bên đường liền nộp công an

TPO - Phát hiện túi xách bên đường đựng 5 khẩu súng ngắn, đạn cùng pháo nổ, người đàn ông ở Thanh Hóa liền mang đến công an trình báo, giao nộp.

Ngày 11/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 5 khẩu súng ngắn và 2 viên đạn quân dụng, 3 kg pháo nổ do một người dân giao nộp.

Số tang vật được người dân nhặt được, giao nộp cho công an.

Theo công an, 3 hôm trước (ngày 8/5), trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồ Vương, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh được 1 người dân mang tới giao nộp 1 túi đen nhặt được bên đường.

Theo anh Mai Văn Hải (SN1987, trú thôn Nội 1, xã Hồ Vương), sáng cùng ngày, trong lúc đi từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã ở xã Hồ Vương, anh phát hiện 1 túi vải đen (dạng túi du lịch) để ở lề đường.

Do tò mò nên anh Hải đã mở túi kiểm tra, phát hiện bên trong có 5 khẩu súng ngắn (dạng súng colt), 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3 kg pháo.

Người đàn ông sau đó mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Khi đang trên đường tới công an, anh Hải đã gặp tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ nên mang tới giao nộp.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa làm rõ.