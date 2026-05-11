Tìm thấy người đàn ông mất tích trong rừng ở Tuyên Quang

TPO - Chiều 11/5, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi, trú tại thôn Việt Tân, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) mất tích khi đi rừng tìm hái cây dược liệu từ ngày 8/5.

Chiều tối 11/5, anh Triệu Sành Tòng (con trai ông Tá) cho biết: “Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy ông Tá vào khoảng 16h40 phút, ở núi Nặm Ma, đằng sau thôn Tân An, xã Bắc Quang.

Theo anh Tòng, thời điểm rời khỏi nhà đi vào rừng bố anh chỉ gói cơm trưa lên rừng chứ không mang gạo nấu cơm, do đó nhiều ngày ông bị bỏ đói nên sức khỏe đang rất kém. Người dân phải thay nhau cõng ông về nhà.

Ông Triệu Chàn Tá được tìm thấy chiều 11/5.

Như trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và thôn Thượng Mỹ để hái cây Thiên Niên Kiện bán.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về, gọi điện nhiều lần không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có người mất tích, lực lượng Công an, dân quân cùng người dân địa phương đã tổ chức hàng trăm người chia theo nhiều nhóm tìm kiếm xuyên nhiều ngày trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp.

Để tìm kiếm ông Tá, chính quyền địa phương phải tổ chức họp khẩn, huy động nhiều người, chia nhiều mũi ra tìm kiếm.

