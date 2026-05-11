Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy người đàn ông mất tích trong rừng ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Chiều 11/5, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi, trú tại thôn Việt Tân, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) mất tích khi đi rừng tìm hái cây dược liệu từ ngày 8/5.

Chiều tối 11/5, anh Triệu Sành Tòng (con trai ông Tá) cho biết: “Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy ông Tá vào khoảng 16h40 phút, ở núi Nặm Ma, đằng sau thôn Tân An, xã Bắc Quang.

Theo anh Tòng, thời điểm rời khỏi nhà đi vào rừng bố anh chỉ gói cơm trưa lên rừng chứ không mang gạo nấu cơm, do đó nhiều ngày ông bị bỏ đói nên sức khỏe đang rất kém. Người dân phải thay nhau cõng ông về nhà.

693875283-935412499255180-4793154737855620898-n-4433.jpg
Ông Triệu Chàn Tá được tìm thấy chiều 11/5.

Như trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và thôn Thượng Mỹ để hái cây Thiên Niên Kiện bán.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về, gọi điện nhiều lần không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có người mất tích, lực lượng Công an, dân quân cùng người dân địa phương đã tổ chức hàng trăm người chia theo nhiều nhóm tìm kiếm xuyên nhiều ngày trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp.

Để tìm kiếm ông Tá, chính quyền địa phương phải tổ chức họp khẩn, huy động nhiều người, chia nhiều mũi ra tìm kiếm.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #mất tích #dược liệu #mất tích trong rừng #Tìm kiếm người mất tích trong rừng #Hành trình cứu hộ và giải cứu #Tình trạng sức khỏe người mất tích #Hoạt động của lực lượng chức năng #Phân tích tình hình rừng và hỗ trợ cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe