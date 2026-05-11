Đưa trái tim bay xuyên Việt cứu người bệnh đang chạy ECMO ở TPHCM

TPO - Từ Quảng Ninh, trái tim người hiến đã hỏa tốc bay xuyên Việt vào TPHCM kịp thời cứu sống người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang phải chạy ECMO tại Bệnh viện Đại học Y Dược.

Tối 11/5, trái tim được hiến từ một người chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đánh dấu ca ghép tim thứ 10 được thực hiện thành công tại đây.

Người bệnh là nam, 23 tuổi, suy tim giai đoạn cuối. Ở độ tuổi còn rất trẻ, người bệnh đã phải đối mặt với tình trạng suy tim nặng kéo dài và nguy cơ tử vong cận kề.

Quả tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Bắc vào Nam và nhanh chóng đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, người bệnh rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim cho biết, người bệnh phải duy trì ECMO trong tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Trong bối cảnh đó, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống.

Tuy nhiên, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép. Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép.

Từng thành viên trong ê-kíp phối hợp nhịp nhàng, tập trung cao độ trong mỗi thao tác, cùng hướng đến mục tiêu đưa trái tim hiến tặng đập trở lại trong lồng ngực người bệnh

Hành trình vận chuyển tạng là cuộc chạy đua tính từng phút với sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TP.HCM trong khoảng 2 giờ. Sau khi chuyến bay hạ cánh, trái tim tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược trong thời gian chưa tới 10 phút.

Khi tim hiến được chuyển đến Bệnh viện, người nhận đã được ê-kíp ghép tim chuẩn bị sẵn sàng trong phòng mổ. Chỉ khoảng 50 phút sau, tim hiến đã được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh.

Sau ca ghép thành công, lãnh đạo bệnh viện gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của gia đình người hiến; sự phối hợp khẩn trương của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, ngành hàng không và toàn bộ các đơn vị liên quan đã cùng tạo nên hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy ý nghĩa, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh.