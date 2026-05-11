Khoa học

Khỉ hoang đại náo khu dân cư, phá hoại tài sản, tấn công vật nuôi ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Nhiều ngày qua, xuất hiện đàn khỉ hoang tại khu vực phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Không chỉ thường xuyên tiếp cận khu dân cư, đàn khỉ còn phá hoại tài sản, hoa màu và tấn công vật nuôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

VIDEO: Khỉ hoang đại náo ở khu dân cư trung tâm Sơn La.

Thời gian gần đây, nhiều con khỉ hoang thường xuyên xuất hiện quanh khu vực gần Trường Tiểu học Quyết Tâm. Các cá thể này di chuyển dọc các tuyến đường dân sinh, có biểu hiện dạn người và liên tục vào khu vực nhà dân để tìm kiếm thức ăn.

Khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư ở Sơn La.

Nhiều người dân cho biết, đàn khỉ không chỉ phá phách vườn tược mà còn nghịch phá phương tiện đỗ ven đường. Một số tài xế phản ánh ô tô của họ bị khỉ cắn hỏng lốp sau khi đỗ tại khu vực này. Ngoài ra, nhiều hộ dân cũng bị khỉ phá hoại cây ăn quả như chuối, mận cùng một số nông sản khác.

Trao đổi về vụ việc, bà Phan Thị Thìm, Hạt phó Hạt Kiểm lâm khu vực XII (Sơn La) cho biết, qua xác minh ban đầu, hiện tại khu vực phường Tô Hiệu xuất hiện 3 cá thể khỉ hoang, gồm 2 cá thể lớn và 1 cá thể nhỏ.

“Trong số đó có một cá thể thường xuyên xuất hiện, khá bạo dạn và có biểu hiện tiếp cận khu vực đông người”, bà Thìm thông tin.

Theo lực lượng Kiểm lâm, điều đáng lo ngại là cá thể khỉ này thường xuyên xuất hiện gần khu vực trường tiểu học vào thời điểm phụ huynh đưa đón học sinh. Việc động vật hoang dã tiếp xúc gần với trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng nhận định, nếu bị kích động bởi tiếng còi xe, bị xua đuổi hoặc bị trẻ nhỏ trêu chọc, các cá thể khỉ có thể trở nên hung dữ, tấn công con người.

Không chỉ gây tâm lý bất an, đàn khỉ còn gây thiệt hại đáng kể về tài sản và vật nuôi của người dân địa phương. Theo bà Phan Thị Thìm, đã có trường hợp khỉ cắn nát 5 lốp ô tô của người dân. Một số hộ dân cũng ghi nhận tình trạng chó, gà nuôi bị khỉ tấn công dẫn đến chết.

Trước tình trạng trên, Hạt Kiểm lâm khu vực XII đang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phương án vây bắt các cá thể khỉ. Tuy nhiên, việc bắt giữ bằng biện pháp thủ công hiện gặp nhiều khó khăn do khỉ di chuyển nhanh, cảnh giác cao và xuất hiện thất thường.

Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt khỉ hoang.

Hạt Kiểm lâm khu vực XII cũng đã báo cáo vụ việc lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La để xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất phương án xử lý phù hợp trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện khỉ xuất hiện, người dân cần giữ khoảng cách an toàn; không tiếp cận, cho ăn, trêu chọc hoặc tự ý xua đuổi khỉ để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm.

