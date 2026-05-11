Bí thư TPHCM thông tin việc sắp xếp hàng nghìn cán bộ sau ngày 31/5

Ngô Tùng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, với khoảng 2.500 cán bộ hoạt động không chuyên trách có thâm niên công tác trên 5 năm, thành phố chọn 1.000 người ưu tú nhất để tuyển dụng làm công chức, viên chức trong khuôn khổ biên chế được giao sau ngày 31/5 tới.

Ngày 11/5, cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri 12 phường trên địa bàn thành phố, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - đã thông tin về việc các địa phương trên địa bàn thành phố sẽ chấm dứt sử dụng người hoạt động không chuyên trách theo chủ trương chung sau ngày 31/5.

Các ĐBQH TPHCM đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri ngày 11/5. Ảnh: Ngô Tùng.

Từ câu chuyện thu hút cán bộ trẻ để đảm bảo cho công tác chuyển đổi số tại phường Cầu Kiệu, Bí thư Thành ủy TPHCM nói việc này liên quan đến xu thế sắp xếp lại đơn vị hành chính, sau ngày 31/5 sẽ không còn lực lượng hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Ông Trần Lưu Quang cho biết, với những người có thâm niên công tác 5 năm trở lên, thành phố sẽ tuyển chọn những người giỏi nhất, tốt nhất để tuyển dụng làm công chức, viên chức trong khuôn khổ biên chế thành phố được giao.

“Với khoảng 2.500 người có thâm niên công tác trên 5 năm, thực sự thành phố không kham hết nên xin phép chọn lựa 1.000 người ưu tú nhất”, ông Quang thông tin và nói thành phố sẽ tìm cơ chế hỗ trợ cao nhất cho các trường hợp không tiếp tục làm việc trong khu vực công.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri.

Chia sẻ thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM nói thành phố cũng dự phòng biên chế để tuyển dụng những người trẻ, giỏi tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học, các tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM mong tất cả mọi người chia sẻ việc này. “Nói rất thật lòng là chúng tôi cũng đau đáu với việc này lắm, nhưng tất cả đều có nguyên tắc của nó”, ông Quang bày tỏ.

Cán bộ phường Cầu Kiệu, TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Ngô Tùng.

Trao đổi về gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá các cơ quan đã gần dân, sát dân hơn. Trung ương cũng tăng sự phân cấp, phân quyền cho địa phương để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Ông khẳng định, mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là giúp cuộc sống người dân tốt hơn, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt tăng nhanh.

“Để tăng thêm một mức thu nhập, ngân sách Nhà nước phải tính toán nhiều phương diện. Đó cũng là một phần lý do của việc tinh giản biên chế để tăng thu nhập cho những người còn lại trong hệ thống, nâng cao năng lực bộ máy và để có điều kiện đầu tư hạ tầng”, ông Trần Lưu Quang cho hay.

#Bí thư Thành ủy TPHCM #Trần Lưu Quang #người hoạt động không chuyên trách #lực lượng ở cơ sở #nhân sự #mô hình chính quyền địa phương 2 cấp #lựa chọn cán bộ #tiếp xúc cử tri

