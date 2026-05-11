Cử tri bất an về an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy TPHCM nói gì?

Ngô Tùng

TPO - "Chúng tôi có trách nhiệm lớn hơn trong câu chuyện mang lại thực phẩm sạch nhưng trong lúc chưa làm được tuyệt đối thì mọi người cần hết sức lưu ý, có sự chọn lọc, có những giải pháp giữ gìn an toàn thực phẩm cho chính mình”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh

Sáng 11/5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 6 TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Phú Nhuận, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 6 gồm: ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Duy Mạnh (phường Phú Nhuận) nêu tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn được đưa vào các trường học tại TPHCM thời gian qua diễn ra hết sức nghiêm trọng. Hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra, hàng nghìn học sinh phải ngừng ăn bán trú, nhiều trường học buộc phải chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Những sự việc như phát hiện thịt lợn nhiễm bệnh len lỏi vào chuỗi cung ứng hay suất ăn kém chất lượng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn học đường.

2t8a2230.jpg
Cử tri Vũ Duy Mạnh nêu ý kiến với tổ ĐBQH. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Mạnh, bữa ăn bán trú liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển về thể chất và tinh thần của thế hệ tương lai. “Chúng tôi đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng cần tăng cường hoàn thiện khung pháp lý, quy định rõ trách nhiệm của từng khâu trong chuỗi cung ứng thực phẩm vào trường học, từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến. Cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” cho đơn vị cung cấp suất ăn. Đồng thời, cần tăng mức chế tài xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học”, ông Mạnh kiến nghị.

Đồng tình, cử tri Nguyễn Hồng Thu (phường Cầu Kiệu) cho biết người dân đang rất lo lắng, bất an về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). Bà mong Quốc hội có chương trình hành động cụ thể, quyết liệt và nhanh chóng để người dân an tâm về một cuộc sống an toàn, xanh - sạch - đẹp.

img-2142.jpg
ĐBQH Nguyễn Vũ Trung trao đổi với cử tri về an toàn thực phẩm.

Trao đổi về vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Vũ Trung nêu rõ cho đến nay, TPHCM là địa phương duy nhất có Sở An toàn thực phẩm và đơn vị này đã hoạt động hết sức hiệu quả trong thời gian qua.

Ông Trung cho biết tới đây, thành phố và đặc biệt là Sở sẽ có nhiều chỉ đạo, hành động quyết liệt hơn liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục người dân, các cơ sở kinh doanh xoay quanh việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt đối với các sai phạm, vi phạm về ATTP. Mặt khác, Bộ Y tế cũng đã đưa nội dung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026.

Ông Nguyễn Vũ Trung cũng thông tin, sắp tới, khi có dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM, với nội dung liên quan đến y tế, ATTP, các ĐBQH thành phố cũng sẽ đóng góp một số đề xuất, góp ý.

Cụ thể, sẽ quản lý ATTP theo chuỗi thay vì đơn lẻ như các sở, ban ngành vừa qua. Đồng thời, TPHCM đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu theo chuỗi dùng chung để quản lý triệt để.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đề xuất truy xuất nguồn gốc đối với các nhóm nguy cơ cao như những đơn vị, nhóm cung cấp suất ăn cho trường học, các nhà máy, xí nghiệp; đề xuất thành lập trung tâm cảnh báo nhanh, thu hồi thực phẩm không an toàn trên địa bàn thành phố...

img-2147.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Trần Lưu Quang khẳng định một mặt ĐBQH sẽ nỗ lực để kiểm soát, đưa ra những rào cản đối với những người cung cấp thực phẩm, kể cả xử phạt nghiêm minh. Ông cũng lưu ý người dân phải là những người tiêu dùng có ý thức, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

“Chúng tôi có trách nhiệm lớn hơn trong câu chuyện mang lại thực phẩm sạch nhưng trong lúc chưa làm được tuyệt đối thì mọi người cần hết sức lưu ý, có sự chọn lọc, có những giải pháp giữ gìn an toàn thực phẩm cho chính mình”, ông Quang nhấn mạnh.

Ngô Tùng
#cử tri #an toàn thực phẩm #tiếp xúc cử tri #Bí thư Thành ủy TPHCM #Trần Lưu Quang #chuyển đổi số #ngân sách

