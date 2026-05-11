Thủ tướng đặc biệt lưu ý không để tình trạng 'luật chờ văn bản hướng dẫn'

TPO - Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin - cho" trong công tác xây dựng pháp luật.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Sáng 11/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược; với yêu cầu tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển; hình thành được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải rà soát rất kỹ dự thảo trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, nếu còn ý kiến khác nhau phải tăng cường trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo, "trao đổi trực tiếp thì chỉ mất một tiếng là có thể giải quyết rất thông suốt, nhưng nếu phát văn bản thì cả tháng không xong".

Thủ tướng nhấn mạnh, là cơ quan "gác cổng pháp lý", tham mưu chiến lược cho Chính phủ về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số.

Bộ Tư pháp cũng là một trong 3 bộ ngành hoàn thành vượt các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp đã tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ về phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh của các Bộ, ngành, trong thời gian rất ngắn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, Bộ, ngành tư pháp cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ và giải quyết triệt để trong thời gian tới, mà trước hết là đổi mới tư duy trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; không chỉ lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ của Bộ Tư pháp, mà đội ngũ cán bộ pháp chế của các bộ ngành, địa phương cũng phải đổi mới tư duy, đây là điều đặc biệt quan trọng.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc nhằm tạo bước chuyển căn bản trong chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đánh giá, chấm điểm theo KPI

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin - cho" trong công tác xây dựng pháp luật; cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp tập trung xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15/10/2026. Cùng với đó, thường xuyên rà soát tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI theo Chương trình lập pháp năm 2026; đặc biệt chú ý các nội dung liên quan Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch sử dụng đất.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập, chuyên sâu, bảo đảm nội dung thẩm định đầy đủ, chặt chẽ, chú trọng thẩm định, rà soát kỹ quy định liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan trong các nghị định, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu hiện đại hóa, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phương thức phối hợp với các bộ ngành, cơ quan; các bộ ngành chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc không thể thi hành được trên thực tiễn.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát và tổ chức thực hiện rà soát, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo đúng Kết luận số 18 của Trung ương và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để phát sinh thêm sau khi cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa. Nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác cải cách TTHC của các Bộ, cơ quan, địa phương.