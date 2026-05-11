Xe tải tông sập mái hiên nhà dân ở Đà Nẵng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hoài Văn

TPO - Sau va chạm, xe tải bất ngờ mất lái lao vào mái hiên nhà dân. Tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin sau đó được mọi người phá cửa đưa ra.

Ngày 11/5, ông Ngô Văn Nhanh – Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung (TP. Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h10 cùng ngày, xe tải BKS 92C-086.29 do tài xế L.T.T. (SN 1969, trú xã Duy Nghĩa) điều khiển lưu thông trên tuyến ĐT611 theo hướng xã Xuân Phú đi xã Quế Sơn.

Khi đến Km07+450, đoạn qua thôn An Phú, xã Quế Sơn Trung, tài xế bất ngờ đánh lái để tránh một người đi xe máy đang băng qua đường. Sau cú đánh lái, xe tải va chạm với xe máy BKS 92H5-3378 do ông V.T.H. (SN 1952, trú xã Quế Sơn Trung) điều khiển rồi mất lái, lao thẳng vào nhà kho của một hộ dân ven đường.

Cú tông mạnh khiến phần mái hiên phía trước nhà ông L.V.T. (SN 1977, trú thôn An Phú) bị sập. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. đang đứng trong hiên nhà nên bị thương ở mặt và tay. Ông H. bị thương nhẹ ở chân.

Sau tai nạn, tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin. Người dân xung quanh đã nhanh chóng dùng dụng cụ phá cửa, hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, tài xế mới được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương ở chân và xây xát ngoài da.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

