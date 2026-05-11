Mưa lớn kéo dài, công an dùng xe chuyên dụng chở học sinh vượt suối đến trường

Văn Đức

TPO - Trước tình trạng mực nước dâng cao qua các khu vực suối do mưa lớn kéo dài, lực lượng công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã huy động xe cảnh sát chuyên dụng để hỗ trợ đưa đón người dân và học sinh vượt qua điểm ngập.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Trịnh Tường xuất hiện nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh đến trường và người già khi lưu thông qua các đoạn đường trũng thấp, khu vực nước lớn tại đập tràn thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường.

Nước suối dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận sáng 11/5, phụ huynh ở thôn Tùng Chỉn 2, thôn Nà Lặc chở học sinh đến trường để học như thường lệ. Tuy nhiên khi đến đoạn suối qua 2 thôn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước dâng cao, gây đứt cầu, chia cắt giao thông.

Lực lượng công an xã dùng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân và học sinh đến trường.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Trịnh Tường đã có mặt tại vị trí trên để cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn giao thông và hỗ trợ người dân; sử dụng xe chuyên dụng của công an xã để đưa người dân cùng phương tiện và hàng hoá đi qua suối, đặc biệt là hỗ trợ các em học sinh kịp thời gian đến trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khoẻ và tài sản cho người tham gia giao thông.

#Mưa lũ Lào Cai #Xe chuyên dụng #Công an xã #Công an xã Trịnh Tường #Công an tỉnh Lào Cai #Lào Cai #Mưa lũ #Ngập úng

