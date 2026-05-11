Dịch tả châu Phi bùng phát trở lại, Lâm Đồng tiêu huỷ gần 10.000 con lợn

Từ đầu tháng 4, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện tại phường Bắc Gia Nghĩa và xã Đạ Tẻh 3, khiến ngành chức năng phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, ngày 3/4, một ổ dịch tả lợn được phát hiện tại hộ ông Phan Sơn (phường Bắc Gia Nghĩa) trên đàn 24 con lợn. Đáng chú ý, số lợn này mới được mua từ ngoài tỉnh về nuôi khoảng 20 ngày thì phát bệnh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, chính quyền địa phương đã tiêu huỷ toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh ngay trong ngày. Công tác phun khử khuẩn liên tục trong một tuần giúp ổ dịch không phát sinh thêm trường hợp mới, hiện đã xác định là vùng an toàn.

Trong khi đó, điểm nóng đáng lo ngại nằm tại xã Đạ Tẻh 3, nơi dịch bùng phát tại trại Dateh 02 SF thuộc Công ty TNHH DH VINA AGRI. Dịch bệnh xuất hiện và được kiểm soát, nhưng sau 19 ngày tạm ổn định đã tái phát mạnh vào ngày 3/5 trên tổng đàn gần 10.000 con. Đây là khu chăn nuôi tập trung, mật độ nuôi cao, hệ thống chuồng trại liên hoàn nên nguy cơ lây lan nhanh, bùng phát diện rộng rất lớn nếu không kiểm soát chặt.

Theo ông Nguyễn Viết Vui - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 5/5, ngành chức năng đã tiêu hủy hơn 500 con lợn nái và thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ gần 10.000 con lợn tại trại nhằm triệt tiêu mầm bệnh.

Trước diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gồm cử cán bộ trực tiếp 'cắm chốt' tại vùng dịch và vùng nguy cơ; kiểm soát vận chuyển động vật, tăng cường kiểm tra phương tiện ra vào địa bàn; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, khu vực lân cận, các ổ dịch cũ và các điểm giết mổ, buôn bán động vật.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tuyệt đối tuân thủ '5 không': Không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, không giết mổ lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài xã Đạ Tẻh 3 vẫn đang trong giai đoạn theo dõi (chưa qua 21 ngày), tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh cơ bản trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát còn cao, người dân tuyệt đối không được chủ quan.

