Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức

Luân Dũng

TPO - Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và chỉ rõ nguyên nhân; phân tích kỹ các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, các tác động đối với Việt Nam, các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao....

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội XIV đã xác định "đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên"; đây là bước chuyển tư duy chiến lược rất quan trọng của Đảng, cho thấy sự đánh giá cao đối với vai trò, vị trí rất quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

115ttgng.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Tình hình thế giới biến chuyển nhanh, phức tạp, khó lường đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải phát huy chủ động, dự báo chiến lược, phản ứng chính sách, có kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Theo ông, tất cả những điều này đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề với Bộ, ngành ngoại giao, không chỉ trong năm nay mà những năm tới.

Đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, môi trường phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước, song Thủ tướng lưu ý cần nhận diện rõ hạn chế, khó khăn, thách thức.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch…

115ttgng2.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.

Cùng với đó, cần cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ.

Theo Thủ tướng, việc này nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Luân Dũng
#KPI #cán bộ #công chức #ngoại giao #đánh giá #Thủ tướng Lê Minh Hưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe