Khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức

Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và chỉ rõ nguyên nhân; phân tích kỹ các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, các tác động đối với Việt Nam, các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao....

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội XIV đã xác định "đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên"; đây là bước chuyển tư duy chiến lược rất quan trọng của Đảng, cho thấy sự đánh giá cao đối với vai trò, vị trí rất quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Tình hình thế giới biến chuyển nhanh, phức tạp, khó lường đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải phát huy chủ động, dự báo chiến lược, phản ứng chính sách, có kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Theo ông, tất cả những điều này đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề với Bộ, ngành ngoại giao, không chỉ trong năm nay mà những năm tới.

Đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, môi trường phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước, song Thủ tướng lưu ý cần nhận diện rõ hạn chế, khó khăn, thách thức.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch…

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.

Cùng với đó, cần cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ.

Theo Thủ tướng, việc này nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.