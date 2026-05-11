Bí thư phường Hoàn Kiếm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

TPO - Ông Vũ Đăng Định (sinh năm 1976), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm, được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Chiều 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1789-QĐ/TU ngày 7/5/2026, ông Vũ Đăng Định (sinh năm 1976), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định cho ông Vũ Đăng Định. Ảnh: QT.



Theo Quyết định số 1790-QĐ/TU ngày 7/5/2026, chỉ định ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Xuất phát từ yêu cầu kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, xuyên suốt đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn chức danh Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, trên cơ sở rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, cân nhắc kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, toàn diện về nhiều mặt, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao quyết định phân công ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị ông Vũ Đăng Định trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần đổi mới cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy giữ vững nguyên tắc, đề cao trách nhiệm, khách quan, công tâm, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đúng, trúng, kịp thời các công việc của Ban Tổ chức Thành ủy, nhất là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp...

