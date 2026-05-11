Miền Bắc, miền Trung nắng gắt vào giữa tuần

TPO - Dự báo từ thứ Tư (13/5), miền Bắc sẽ có nắng nóng cục bộ 34-35 độ, trong các ngày 14-16/5, miền Bắc có nắng nóng diện rộng 35-37 độ trước khi chuyển mưa dông vào đêm 16/5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu thế phát triển.

Trước khi đón nắng nóng, trong chiều tối 12/5, miền Bắc cũng có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong ngày 13/5, khu vực miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, trong 3 ngày 14-16/5, khu vực miền Bắc sẽ có nắng nóng 35-37 độ.

Dự báo từ khoảng 16/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tại Nam Bộ vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng. Trưa nay (11/5), khu vực này có nắng nóng phổ biến 35- 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày 12-13/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15-16/5.

Từ ngày 16-21/5, Nam Bộ có khả năng đón mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nắng nóng chấm dứt.

Tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, ngày 13/5 dự báo có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo trong các ngày từ 14-17/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Đến khoảng ngày 17-21/5, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào các buổi chiều tối, nắng nóng chấm dứt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.