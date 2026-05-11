Chủ tịch và Tổng Giám đốc FPT Telecom được phong hàm thượng tá

Minh Đức

TPO - Hai lãnh đạo chủ chốt của FPT Telecom gồm ông Hoàng Việt Anh và ông Nguyễn Hoàng Linh vừa được tuyển dụng chính thức, đồng thời phong cấp bậc hàm thượng tá sĩ quan nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

Ngày 11/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã công bố quyết định tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với hai lãnh đạo FPT Telecom.

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom Nguyễn Hoàng Linh được phong cấp bậc hàm thượng tá.

Theo quyết định của A05, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom, được phong cấp bậc hàm thượng tá; ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc FPT Telecom cùng được phong cấp bậc hàm thượng tá.

Cả hai được bố trí công tác với vai trò chuyên gia tại Tổng công ty GTEL thuộc Cục A05.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 Bộ Công an đề nghị hai lãnh đạo FPT Telecom tiếp tục phát huy năng lực quản lý, điều hành và kinh nghiệm chuyên môn nhằm thúc đẩy sự phát triển của FPT Telecom cũng như xây dựng Tổng công ty GTEL trở thành doanh nghiệp công nghệ, viễn thông hàng đầu của Bộ Công an và của quốc gia.

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mục tiêu đặt ra là vừa phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Việc chuyển giao này nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phục vụ chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

