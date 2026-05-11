'Chốt' xây Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 hơn 4.760 tỷ

TPO - HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 với quy mô 650 giường bệnh. Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại phường Thượng Cát (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 4.767 tỷ đồng. Dự án triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (bồi thường, GPMB) do UBND phường Thượng Cát làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố làm chủ đầu tư.

Theo phương án đầu tư, bệnh viện có quy mô 650 giường, gồm 3 block A, B, C cao từ 5 đến 7 tầng cùng 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 87.300 m2.

Các khu chức năng gồm khu khám bệnh, điều trị, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hành chính, khu kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại như cấp điện, xử lý nước thải, khí y tế, công nghệ thông tin, PCCC, bãi đỗ xe...

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án nhằm mục tiêu xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng. Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu cấp khám chữa bệnh của nhân dân Thủ đô.

Bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố.

Theo nghị quyết, đối với các đường, phố nằm trong đường Vành đai I và trên đường Vành đai 1 được sử dụng để trông ô tô: Mức phí từ 360.000 đồng - 400.000 đồng/m2/tháng.

Các đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai I đến phạm vi nằm trong đường Vành đai II và trên đường Vành đai II mức phí là 160.000 đồng/m2/tháng.

Các đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai II đến phạm vi trong đường Vành đai III và trên đường Vành đai 3 mức phí 120.000 đồng/m2/tháng.

Các đường phố còn lại mức phí từ 30.000 đồng- 90.000 đồng/m2/tháng.

Đối với tuyến phố được sử dụng tạm thời để trông giữ xe máy, xe đạp:

Các đường, phố nằm trong đường Vành đai I và trên đường Vành đai 1: Mức phí từ 180.000 đồng- 220.000 đồng/m2/tháng.

Các đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai I đến phạm vi nằm trong đường Vành đai II và trên đường Vành đai II mức phí là 120.000 đồng/m2/tháng.

Các đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai II đến phạm vi trong đường Vành đai III và trên đường Vành đai 3 mức phí 90.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến phố còn lại, mức thu từ 30.000 đồng- 50.000 đồng/tháng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp đã giải quyết một khối lượng công việc rất lớn. Những quyết sách được thông qua góp phần mở đường cho phát triển; mở ra không gian mới, động lực mới và kỳ vọng mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; quyết tâm không để khoảng trống pháp lý khi Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành.