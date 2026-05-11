Thanh tra quản lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương

Minh Đức

TPO - Ngày 11/5, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương.

Cụ thể, ông Đỗ Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX), Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương, phát biểu. (Ảnh: Thái Hải).

Theo quyết định được công bố, Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Nguyễn Xuân Tự, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng Phòng 5, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX, Thanh tra Chính phủ), làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026. Thời gian thanh tra trực tiếp là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Ngoài ra, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nếu thấy cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá toàn diện.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Hoàng Ánh Dương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương cho biết Bộ mong muốn thông qua quá trình thanh tra sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm việc sử dụng tài sản công đúng quy định pháp luật. Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và cử đầu mối làm việc để phục vụ quá trình thanh tra.

Tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục IX, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh đây là cuộc thanh tra đột xuất có phạm vi triển khai trên toàn quốc theo chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng nhà, đất dôi dư sau sắp xếp mà còn phải làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo ông Hùng, trên cơ sở kết quả thanh tra, đoàn công tác cần đề xuất các kiến nghị và giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí và phát huy nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Cục IX cũng lưu ý đây là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều quy định chuyên ngành và quá trình quản lý tài sản công kéo dài qua nhiều giai đoạn. Vì vậy, mọi đánh giá, kết luận phải được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ, số liệu và căn cứ pháp lý rõ ràng; tuyệt đối tránh suy diễn chủ quan hoặc đưa ra kết luận thiếu căn cứ.

Đồng thời, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra lộ lọt thông tin hoặc phát ngôn không đúng thẩm quyền khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan thanh tra.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ phải hoàn thành báo cáo trong tháng 6/2026 và ban hành kết luận thanh tra trước ngày 25/6/2026.

#Thanh tra quản lý nhà đất #Quyết định thanh tra đột xuất #Quản lý tài sản công #Kiểm tra sử dụng đất dư thừa #Phối hợp chính quyền trong thanh tra

