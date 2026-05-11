Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào phiên đầu tiên

TPO - Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI bước vào phiên làm việc đầu tiên. Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Tham dự phiên làm việc có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu dự phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, chiều 11/5. Ảnh: Như Ý.



Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Tại phiên họp, đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 vị; Đoàn Thư ký của Đại hội gồm 3 vị.

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội; nghe trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Như Ý.



Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Đại biểu cử là 705 đại biểu, trong đó, các tổ chức thành viên ở Trung ương cử 129 đại biểu; Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử 576 đại biểu.

Đại biểu chỉ định là 69 đại biểu - được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 vị đại diện tổ chức thành viên; 2 vị Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 vị trí thức, chuyên gia; 4 vị đại diện cơ cấu Công nhân, Nông dân, Lực lượng vũ trang; 11 vị dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 vị thuộc các thành phần kinh tế; 1 vị là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Về cơ cấu, đại biểu nữ là 381 vị (tỷ lệ 33,5%); Đại biểu là người ngoài Đảng: 528 vị (tỷ lệ 46,4%); Đại biểu là dân tộc thiểu số: 274 vị (tỷ lệ 24,1%); - Đại biểu là tôn giáo: 207 vị (tỷ lệ 18,2%).

Đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 17 vị (tỷ lệ 1,6%); Đại biểu là các doanh nghiệp: 157 vị (tỷ lệ 13,8%); Đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách: 360 vị (tỷ lệ 31,6%);

Trình độ từ đại học trở lên: 899 vị (tỷ lệ 79 %), trong đó: Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 67 vị; Tiến sĩ: 111 vị; Thạc sĩ: 316 vị; Đại học, cử nhân: 405 vị.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 30 tuổi: 37 vị (tỷ lệ 3,3%); Từ 31 tuổi đến 40 tuổi: 128 vị (tỷ lệ 11,2%); Từ 41 tuổi đến 50 tuổi: 294 vị (tỷ lệ 25,8% )

Đại biểu, từ 51 tuổi đến 60 tuổi: 326 vị (tỷ lệ 28,8%); Từ 61 tuổi đến 70 tuổi: 221 vị (tỷ lệ 19,4%); Từ 71 tuổi đến 80 tuổi: 111 vị (tỷ lệ 9,8%); Từ 81 tuổi trở lên: 19 vị (tỷ lệ 1,7%);

Sau đó, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.