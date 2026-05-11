Diễn biến mới vụ bé 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành tại TPHCM

An Yên

TPO - Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man, cơ quan chức năng tại TPHCM đã phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định để cấp giấy khai sinh, bảo đảm quyền lợi cho bé.

Ngày 11/5, UBND xã Hòa Hiệp phối hợp cùng UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức trao giấy khai sinh cho cháu N.G.K.(2 tuổi).

Cơ quan chức năng trao giấy khai sinh cùng quà tặng đến bé K.

Trước đó, UBND xã Hòa Hiệp đã có buổi làm việc với Viện KSND Khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) về việc cấp giấy khai sinh cho bé K.

Viện KSND Khu vực 14 - TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp và UBND phường Trung Mỹ Tây (nơi bị can Nguyễn Thị Thanh Trúc - mẹ bé K. đăng ký thường trú) tiến hành rà soát các thủ tục cần thiết về cấp giấy khai sinh cho trẻ em trên địa bàn. Việc cấp giấy khai sinh nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền khai sinh, quyền có nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, đối tượng Danh Chơn (SN 1996, quê tỉnh An Giang) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) cùng với bé K. tại xã Hòa Hiệp, TPHCM.

Do bé K. quấy khóc, Danh Chơn và Trúc đã dùng cây tre đánh vào chân, vùng lưng và đầu của bé. Sự việc bị phát hiện sau khi người dân trình báo công an. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa bé K. đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu...

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn; củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của bé K.

Đến ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

#giấy khai sinh #bé 2 tuổi #bạo hành #quyền nhân thân #pháp luật #giám định thương tích #phê chuẩn

