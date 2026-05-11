Cộng hưởng sức mạnh trong huy động nguồn lực

TP - “Việc tổ chức các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân sẽ được phân công phối hợp để tạo thêm sức mạnh. Những lời kêu gọi hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai của Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết.

Trao đổi với báo chí trước thềm đại hội, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm 2024 - 2025, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, MTTQ đã rất nỗ lực, cố gắng trong tổ chức, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận ủng hộ của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, tháng 10/2025. Ảnh: PV

Năm 2024, MTTQ đã kêu gọi, vận động nguồn lực ủng hộ số tiền hơn 5.300 tỷ đồng. Năm 2025, nguồn lực ủng hộ qua hệ thống MTTQ lên tới hơn 4.200 tỷ đồng. Đặc biệt, cuối năm 2025, Mặt trận, các đoàn thể (Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ) đã vận động nguồn lực, tổ chức lực lượng cùng quân đội, công an, các lực lượng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ, chỉ sau 45 ngày phát động, 34.759 căn nhà được sửa chữa, 1.597 căn nhà được xây mới.

“Chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ tình hình nhân dân và xây dựng “Bản đồ tương tác dân sinh”. Bản đồ này sẽ mô phỏng minh họa toàn bộ nhu cầu, khả năng, nguy cơ rủi ro của nhân dân trên các vùng khó khăn, vùng thiên tai bão lũ. Khi có tình huống thiên tai bão lũ, khả năng ứng phó của MTTQ Việt Nam sẽ nhanh hơn, khả năng tổ chức kêu gọi vận động sẽ nhanh hơn”. Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trong nhiệm kỳ mới, ông Cao Xuân Thạo cho biết, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ, MTTQ Việt Nam sẽ kết nối nguồn lực xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng các phong trào thi đua, chương trình an sinh xã hội. Đa dạng hóa nguồn lực huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Phát động, kêu gọi phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới…

“Ngoài việc triển khai các cuộc vận động hiện tại như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào khác, chúng tôi dự kiến sẽ phát động một phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện và bao trùm, là phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp”. Đây là vấn đề liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Mục đích phong trào này góp phần cải thiện căn bản tình hình môi trường của Việt Nam, tạo nền tảng điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Cao Xuân Thạo cho biết, thông tin, dự kiến, ngay sau đại hội, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức phát động trên toàn quốc.

Ông Cao Xuân Thạo cũng cho biết, sẽ đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động cộng đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong tổ chức kêu gọi, vận động toàn dân tham gia. Đồng thời với đó, MTTQ Việt Nam sẽ tận dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.

