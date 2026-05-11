Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo

TP - Diễn ra từ 11-13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Cùng đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Gần dân, trọng dân, vì dân

Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát - Hà Nội, tháng 11/2025. Ảnh: Nhandan

MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. MTTQ Việt Nam cũng chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp Nhân dân tới Đảng và Nhà nước.

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, diễn ra từ 11 – 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo lịch trình, sáng nay (11/5), các đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Chiều 11/5, đại hội tiến hành phiên trù bị, với nhiều nội dung: Thông qua hình thức biểu quyết trong đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của đại hội; thảo luận, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026; trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam… Chiều 11/5, đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm thảo luận.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được Nhân dân hưởng ứng rộng rãi; trong đó, nổi bật là việc tham gia phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã quyết liệt, linh hoạt trong tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tổ chức và bộ máy của MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng mở rộng Ủy ban MTTQ Việt Nam; tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả của bộ máy chuyên trách; chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị hệ thống, tạo tiền đề vững chắc cho việc thích ứng, hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

Từ những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo chính trị nhấn mạnh đến bài học xuyên suốt về quan điểm “dân là gốc” trong quá trình thực hiện vai trò, trách nhiệm. Đây cũng là yếu tố căn bản để bảo đảm công tác Mặt trận luôn gần dân, sát dân, đáp ứng quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; lấy kết quả phục vụ Nhân dân là thước đo hiệu quả công tác. Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, dự báo đúng, kịp thời các vấn đề phức tạp có thể phát sinh để phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng ngừa, cảnh báo sớm và góp phần xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Phấn đấu huy động 50.000 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam xác định mục tiêu quan trọng là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam.

Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục đổi mới việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên nhân rộng các mô hình có khả năng tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân.

Với tinh thần đó, dự thảo báo cáo chính trị đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức phát động ít nhất một phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng như hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế; xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu.... Phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng như hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể, MTTQ sẽ hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm một trong những thước đo của hiệu quả công tác Mặt trận. Cùng với đó, sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa…

