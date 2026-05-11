Nguyên nhân xe khách chở 12 người lao xuống vực trên đèo An Khê

TPO - Xe khách chở 12 người đang lưu thông trên tuyến đường đèo An Khê, tỉnh Gia Lai giữa khuya thì bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau, khiến xe khách lao xuống vực sâu. Vụ việc khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do xe tải bị mất phanh.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo An Khê vào tối 10/5, thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Công Đệ - Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Phạm Thị Nụ (SN 1988, tỉnh Đắk Lắk); 3 nạn nhân bị thương nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, gồm: Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1984), Phạm Thị Ngọc Trâm (SN 1990, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) và Đoàn Văn Ánh (SN 1970, TP. Đà Nẵng).

Ngoài ra, hai nạn nhân khác trong vụ tai nạn bị thương nhẹ đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. 6 hành khách khác đã được xuất viện.

Ngay trong sáng (11/5), lãnh đạo UBND xã Bình Khê đã trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân. Cũng liên quan vụ tai nạn, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do xe tải trong lúc đổ đèo bị mất phanh.

Hiện trường xe khách lao xuống vực sâu.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 22h55 ngày 10/5, tại Km61+100 trên Quốc lộ 19, thuộc xóm 2, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải BKS 77H-003.xx do Nguyễn Thanh Yên (SN 1982, phường An Khê, Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn.

Khi đổ đèo An Khê, ô tô tải bất ngờ lao tới tông mạnh vào phía sau xe khách BKS 50H-059.xx chạy cùng chiều phía trước.

Đầu xe tải nát bét.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe khách Phạm Thiện Tâm (SN 1998, xã Ia Lốp, Đắk Lắk) mất lái. Xe khách chở nhiều hành khách sau đó lao xuống vực sâu khoảng hơn 30m bên đường. Thời điểm này, trên xe khách có 12 người, gồm tài xế và hành khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.