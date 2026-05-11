Xã hội

Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Văn Đức

TPO - Sáng 11/5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghĩa Lộ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao quyết định tặng hoa chúc mừng ông Trần Xuân Cường và ông Đinh Tiến Dũng.

Điều động và bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Bình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lào Cai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/5/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã quyết liệt thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, qua đó giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 tân Giám đốc nhanh chóng bắt tay vào công việc; hoàn thành việc chuyển giao, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo đúng phương án được phê duyệt; đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần đẩy mạnh phát triển quỹ đất để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt từ 1.500 tỷ đồng trở lên; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, phục vụ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cần sớm tham mưu xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026 - 2030; nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” và các hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh trong giai đoạn mới.

​Trước đó, ngày 9/5, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn.

​Theo đó, tỉnh tiếp tục duy trì 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh hiện có, giữ nguyên tên gọi, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản. Đồng thời, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

​Tỉnh Lào Cai cũng quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động 3 Ban Quản lý dự án khu vực cấp tỉnh gồm Yên Bình, Nghĩa Lộ, Trấn Yên và Ban Quản lý dự án khu vực Mường Khương.

