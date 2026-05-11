Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến ý chí thành sức mạnh chiến đấu

TPO - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - Ngành Tuyên huấn Quân đội, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh công tác tư tưởng, văn hóa là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội, trực tiếp hun đúc ý chí, bản lĩnh và sức mạnh chiến đấu của bộ đội qua các thời kỳ.

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - Ngành Tuyên huấn Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Biến tư tưởng, ý chí thành sức mạnh chiến đấu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định công tác tư tưởng, văn hóa trong QĐND và Dân quân tự vệ có vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp xây dựng, củng cố và tăng cường nhân tố chính trị, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ - nhân tố cốt lõi, nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn.

Ngày 11/5/1946, với sự ra đời của Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện trực thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, đã đánh dấu bước phát triển về chất đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội, khi công tác này có cơ quan chuyên trách tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành. Đây cũng chính là các tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm cho công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát và thấm sâu vào đời sống bộ đội, tác động tích cực, mạnh mẽ vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm, ý chí của cán bộ, chiến sĩ; biến tư tưởng, ý chí thành sức mạnh chiến đấu vô cùng to lớn.

Trong hành trình vẻ vang ấy, bằng tâm huyết, trí tuệ của mình, những người lính tuyên huấn đã làm cho công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội từ nội dung, hình thức còn sơ khai ban đầu, phát triển thành hệ thống vững chắc với sự đa dạng, đầy đủ về nội dung; phong phú, linh hoạt về hình thức; hiệu quả về phương pháp, cách làm và thích ứng với từng giai đoạn lịch sử.

“Cống hiến của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Tự hào là lực lượng nòng cốt, tiên phong

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội cần thấu suốt và kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”…

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; đồng thời biến vinh dự, tự hào thành động lực, nhiệt huyết, đam mê công tác.

“Khi đã thấu triệt đường lối, cộng với lòng nhiệt thành cách mạng và tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm cho công tác tư tưởng, văn hóa thực sự là “linh hồn, mạch sống”, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Cùng với đó, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội cần tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, nâng tầm công tác tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Trong hành trình 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; được Đảng, Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Itxala; nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng những phần thưởng cao quý khác.

