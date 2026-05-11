Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 20/10

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến cuối tháng 11.

Sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trình bày báo cáo về chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định: 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026), 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Về công tác lập pháp, có 2 nội dung chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026 nhưng cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm: việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, có 33 dự án luật, 1 dự án nghị quyết đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026. Chính phủ, VKSND Tối cao đã có văn bản đề nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 đối với 4 dự án luật, nghị quyết khác.

Về thời gian, dự kiến Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong khoảng 30 ngày làm việc. Theo thông lệ và Nội quy kỳ họp Quốc hội, Kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2026.

Văn phòng Quốc hội đề nghị tổ chức kỳ họp thành 2 đợt, trong đó đợt 1 khoảng 20 ngày và đợt 2 khoảng 10 ngày. Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ nay đến khi diễn ra Kỳ họp thứ 2 còn khoảng 5 tháng, song cần tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến cuối tháng 11. Giữa 2 đợt của kỳ họp sẽ nghỉ 1 tuần hoặc 10 ngày.

Chủ tịch Quốc hội cũng quán triệt, chấm dứt việc gửi chậm hồ sơ, tránh tình trạng ỷ lại vào quy trình rút gọn để làm "qua loa, đại khái, không sâu". Luật ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì phải làm rất kỹ.