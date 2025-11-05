Đề xuất cho 1.700 cán bộ Lào Cai tiếp tục làm việc tại trụ sở cũ

TPO - Do biến động trong số lượng cán bộ, công chức di chuyển về tỉnh Yên Bái cũ làm việc, cùng yêu cầu sử dụng hiệu quả trụ sở công, tránh lãng phí, UBND tỉnh Lào Cai đã có tờ trình đề xuất cho khoảng 1.700 cán bộ tiếp tục làm việc tại trụ sở tỉnh Lào Cai cũ ở thành phố Lào Cai trước đây.

UBND tỉnh Lào Cai vừa có tờ trình gửi Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai về phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị tại hai địa điểm sau sáp nhập.

Trước khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, toàn tỉnh có 27 trụ sở làm việc cấp tỉnh, gồm 10 trụ sở hợp khối và 17 trụ sở riêng lẻ. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được ba tháng, số lượng cán bộ di chuyển về cơ sở 1 (Thành phố Yên Bái cũ) và cơ sở 2 (Thành phố Lào Cai cũ) có nhiều thay đổi. Do vậy, tỉnh cần xây dựng lại phương án sắp xếp để các trụ sở được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức và tránh lãng phí.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, việc rà soát, tổng hợp số lượng người làm việc tại hai cơ sở hiện chưa chính xác. Bên cạnh đó, do chưa có chủ trương chính thức của cấp có thẩm quyền về việc bố trí cán bộ tại hai địa điểm, nên nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong phân công nhiệm vụ.

Tờ trình nêu hai phương án sắp xếp. Ở phương án 1, dự kiến bố trí 1.706 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở 2 theo hiện trạng, gồm 1.067 người tại 6 trụ sở hợp khối và 639 người tại 10 trụ sở riêng lẻ. Sau khi sắp xếp, sẽ còn dư 6 trụ sở hợp khối. Để tránh lãng phí, tỉnh dự kiến giao trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh cho UBND phường Cam Đường quản lý, các trụ sở khác tạm giao Sở Tài chính (thông qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp) quản lý trong thời gian chờ phương án xử lý.

Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai (cũ).

Phương án 2 được xây dựng trên cơ sở báo cáo thống kê của các sở, ngành sau khi có chỉ đạo rà soát. Với phương án này, dự kiến 1.109 người làm việc tại các trụ sở hợp khối và 620 người tại các trụ sở riêng lẻ.

UBND tỉnh Lào Cai đánh giá, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong việc sắp xếp, di chuyển cán bộ về trung tâm hành chính mới. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa thống nhất trong bố trí, dẫn đến tình trạng cán bộ đã di chuyển về Yên Bái (cũ) lại quay trở lại Lào Cai (cũ) làm việc khi chưa có chỉ đạo, như tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, hay các ban chuyên môn thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lào Cai mới có diện tích hơn 13.000 km², dân số gần 1,8 triệu người. Trung tâm hành chính đặt tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái cũ), với 99 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường, 89 xã).

Theo kế hoạch ban hành từ tháng 5, tỉnh sẽ di chuyển hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trung tâm chính trị - hành chính mới tại Yên Bái. Trong đó, 418 người thuộc khối Đảng, đoàn thể; 1.728 người thuộc khối chính quyền, dự kiến chia làm 3 đợt, hoàn thành trong quý IV/2027.

Từ TP Lào Cai cũ đến TP Yên Bái cũ cách khoảng 150 km, thời gian di chuyển bằng ô tô cá nhân theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mất khoảng 2,5 giờ.