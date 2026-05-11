CLIP: Cá heo hồng quý hiếm xuất hiện ở biển Đồ Sơn

Nguyễn Hoàn

TPO - Lực lượng bộ đội biên phòng Đồ Sơn (TP Hải Phòng) khi tuần tra, phát hiện đàn hơn 20 cá thể cá heo trên vùng biển Đồ Sơn, trong đó có một số cá thể cá heo hồng quý hiếm.

Hình ảnh đàn cá heo bơi lội tung tăng trên vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng). Nguồn: Bộ đội biên phòng Đồ Sơn.

Sáng 10/5, tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Đồ Sơn (Hải Phòng) khi làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Đồ Sơn, khu vực cách đảo Hòn Dáu hơn 1 hải lý, bất ngờ phát hiện một đàn cá heo đang bơi lội.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng Đồ Sơn cho biết, tổ tuần tra ghi nhận đàn cá heo có khoảng hơn 20 cá thể, liên tục xuất hiện trên mặt biển theo từng nhóm, bơi nối tiếp nhau. Trong đó có một số cá thể cá heo hồng quý hiếm.

Lực lượng bộ đội biên phòng đã ghi lại hình ảnh, quan sát đàn cá bơi quanh khu vực biển Đồ Sơn một thời gian dài.

Theo kinh nghiệm của bộ đội biên phòng Đồ Sơn, cá heo thường xuất hiện ở nơi có môi trường trong lành, hệ sinh thái phong phú, có nhiều thức ăn cho đàn. Những năm gần đây, lực lượng tuần tra thường xuyên ghi nhận đàn cá heo xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn.

Đàn cá heo xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng sáng 10/5.

Còn kinh nghiệm dân gian của ngư dân, cá heo xuất hiện là tín hiệu mừng, may mắn vì ngư dân quan niệm môi trường biển tốt thì nguồn thủy sản đa dạng, phong phú.

Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn cho biết, cá heo xuất hiện tại vùng biển phường Đồ Sơn khá thường xuyên. Đặc biệt, vào dịp diễn ra lễ hội đảo Hòn Dấu, cá heo xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Những năm gần đây, lực lượng liên ngành Đồ Sơn phối hợp với liên ngành thành phố, đoàn thanh niên, bộ đội biên phòng thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, thu gom rác, tảo làm sạch các bãi tắm, mặt nước biển.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều khu vực kinh doanh truyền thống không hiệu quả để đề xuất điều chỉnh quy hoạch, phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hướng tới các tiêu chuẩn xanh, sạch, bền vững.

Nguyễn Hoàn
