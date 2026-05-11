Cấm trekking tự phát tại ‘nóc nhà’ Đắk Lắk

TPO - Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Yang Sinh khuyến cáo du khách không thực hiện các hoạt động trekking tự phát tại đây khi hoạt động chưa được mở cửa chính thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những năm gần đây, các cung đường núi cao, rừng nguyên sinh tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin trở thành điểm đến được nhiều người yêu thiên nhiên tìm kiếm.

Những hình ảnh về biển mây, rừng già xanh thẳm, thác nước hoang sơ hay các đỉnh núi hùng vĩ đã khiến nơi đây trở thành điểm trekking hấp dẫn đối với giới trẻ và những người đam mê khám phá.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hiện nay các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm trong rừng vẫn đang trong quá trình khảo sát, quản lý và chưa mở cửa chính thức đối với các hoạt động tự phát.

Ban Quản lý khuyến cáo mọi người không được thực hiện trekking tại Vườn quốc gia này. Hành vi tự ý tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong rừng khi chưa được chủ rừng cho phép sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, mức phạt 4–6 triệu đồng áp dụng với hành vi tổ chức tham quan, du lịch trái phép, mức phạt 6–10 triệu đồng áp dụng với hành vi tổ chức nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm cách Buôn Ma Thuột 60km về hướng đông nam, là khu rừng nguyên sinh quan trọng của Tây Nguyên, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ sinh thái đa dạng và giàu giá trị bảo tồn. Đỉnh Chư Yang Sin cao hơn 2.400m là một trong những điểm cao nổi bật của khu vực Tây Nguyên, thường được ví như “nóc nhà” của Đắk Lắk.

Không chỉ có cảnh quan đẹp, Chư Yang Sin còn là “ngôi nhà” của nhiều loài động thực vật vô cùng quý hiếm và hiếm gặp.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của rừng già, Chư Yang Sin là khu vực có địa hình hiểm trở với nhiều dốc cao, rừng sâu và thời tiết biến đổi rất nhanh.

Vào mùa mưa, đường rừng trơn trượt, suối dâng mạnh và sương mù dày đặc khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm. Nhiều khu vực nằm sâu trong lõi rừng không có sóng điện thoại, gây khó khăn cho công tác cứu hộ nếu xảy ra tai nạn hoặc lạc đường.

Ngoài ra, các hoạt động trekking tự phát có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng đặc dụng. Việc xả rác, đốt lửa trại, mở đường mòn trái phép hay tác động đến động thực vật trong rừng có nguy cơ phá vỡ môi trường sống tự nhiên của nhiều loài quý hiếm. Một số trường hợp còn vô tình mang theo nguồn lửa, dẫn tới nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Yang Sin kêu gọi người dân và du khách khám phá thiên nhiên theo cách có trách nhiệm, tuân thủ quy định của cơ quan chức năng, không tự ý vào rừng khi chưa được cấp phép.