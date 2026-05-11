Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trường Phong

TPO - Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

tienphong-115hmh.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Minh Hải, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, để kịp thời tăng cường, bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư đã thống nhất quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, ông Hà Minh Hải, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiều giải pháp đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là tiên phong trong việc chuyển đổi số, xây dựng mô hình đảng bộ số, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên môi trường số, đổi mới công tác đánh giá cán bộ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị bằng mục tiêu, kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI…

Chúc mừng ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Hà Minh Hải phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của Thủ đô Hà Nội nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển đổi số, chuẩn hoá dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị thực thi nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải sinh năm 1969, quê Thanh Hoá. Ông là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Thủ đô Hà Nội như: Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy Đống Đa, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Trường Phong
#Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương #Hà Minh Hải #Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải làm Phó Ban Tổ chức Trung ương

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe