Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

TPO - Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN.



Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Minh Hải, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, để kịp thời tăng cường, bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư đã thống nhất quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, ông Hà Minh Hải, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiều giải pháp đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là tiên phong trong việc chuyển đổi số, xây dựng mô hình đảng bộ số, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên môi trường số, đổi mới công tác đánh giá cán bộ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị bằng mục tiêu, kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI…

Chúc mừng ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Hà Minh Hải phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của Thủ đô Hà Nội nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển đổi số, chuẩn hoá dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị thực thi nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.