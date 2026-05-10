Thắt chặt chi tiêu khi xe công nghệ tăng cước

TPO - Không giữ nổi giá cước trước chi phí xăng dầu, nhiều hãng xe công nghệ đã tăng giá. Giá cước tăng đang khiến không ít người dùng phải tính toán lại chi tiêu, thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ.

Hết “gồng” nổi?

Sau 5 năm duy trì mức cước ổn định, beGroup đã tăng giá cước ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Theo biểu phí mới, dịch vụ xe máy công nghệ tại TPHCM có giá tối thiểu 13.817 đồng cho 2km đầu tiên, còn tại Hà Nội là 14.472 đồng. Với quãng đường từ 2 - 12km tiếp theo, khách hàng phải trả thêm khoảng 4.600 - 5.400 đồng/km.

​Đối với dịch vụ ô tô công nghệ, giá mở cửa cho 2km đầu tiên dao động từ 31.500 - 38.400 đồng, tùy loại xe và khu vực. Sau đó, mức cước cho 12km tiếp theo được tính khoảng 11.000 - 14.000 đồng/km.

Giá các hãng xe công nghệ đều tăng sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá cước nêu trên chưa bao gồm phí cầu đường, phà, bến bãi, phí sân bay và các loại phụ phí khác (nếu có). Bên cạnh giá cước cơ sở, giá cước linh hoạt có thể được áp dụng khi nhu cầu đặt dịch vụ biến động theo khu vực và thời điểm khác nhau trong ngày.

Trước đó ít ngày, Grab cũng đã tăng phí. Người dùng dịch vụ xe máy của Grab phải trả thêm 3.000 đồng/chuyến. Với dịch vụ ô tô công nghệ, mức phụ phí dao động từ 5.000 - 19.000 đồng tùy loại hình và khu vực hoạt động.

Không chỉ mảng vận chuyển hành khách, Grab cũng tăng phí ở lĩnh vực giao nhận. Dịch vụ GrabExpress bị cộng thêm khoản phí nền tảng từ 4.000 - 11.000 đồng. Các đơn giao đồ ăn hoặc giao hàng chịu thêm mức phí từ 4.000 - 6.000 đồng tùy mô hình hợp tác với đối tác bán hàng.

Người dùng thắt chặt chi tiêu, tính toán nhiều hơn khi đặt xe công nghệ

Theo các hãng xe công nghệ, việc điều chỉnh nhằm duy trì hoạt động hệ thống, nâng cấp công nghệ, phát triển tính năng mới và triển khai thêm các chương trình hỗ trợ tài xế. Đồng thời, đây cũng được xem là bước tái cân bằng giữa chi phí vận hành, thu nhập tài xế và chất lượng dịch vụ trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.

Ảnh hưởng bởi căng thẳng kéo dài tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động mạnh. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 19 kỳ điều hành liên tiếp. Trong đó, xăng RON 95-III có 10 lần tăng giá, 7 lần giảm và 2 lần giữ nguyên; dầu diesel tăng 9 lần, giảm 8 lần và có 2 kỳ ổn định giá.

Trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao, nhiều nền tảng gọi xe từng sử dụng ngân sách nội bộ như một bộ đệm để hỗ trợ tài xế và giữ ổn định giá cước. Tuy nhiên, khi chi phí vận hành kéo dài ở mức cao, các hãng xe công nghệ đã tăng giá cước.

Người dùng dè dặt chi tiêu

Việc giá cước tăng không chỉ ảnh hưởng đến người thường xuyên sử dụng dịch vụ gọi xe, mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh online và thói quen tiêu dùng.

Chị Hương (26 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) chuyên bán hàng thời trang online giá rẻ nói rằng, để thu hút khách, shop luôn “bao ship” dù có đơn hàng nhỏ dưới 100.000 đồng. Tuy nhiên, khi chi phí giao hàng tăng lên, chị buộc phải tính toán lại chính sách bán hàng.

Một hàng ăn không bán qua app, chủ yếu phục vụ tại chỗ

“Trước đây những đơn hàng nhỏ tôi vẫn hỗ trợ giao hàng miễn phí, nhưng giờ có thể chỉ áp dụng miễn ship với đơn từ 1 triệu đồng trở lên. Dù biết cộng thêm phí vận chuyển có thể khiến lượng khách giảm nhưng nếu không thì rất khó có lời”, chị Hương chia sẻ.

Trong khi đó, chủ một quán bún giò heo trên đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) cho biết, đã hạn chế bán qua ứng dụng vì chi phí ngày càng cao. Theo người này, một tô bún bán tại quán có giá khoảng 50.000 đồng nhưng khi bán qua app, giá tô bún đã tăng thêm gần 40.000 đồng gồm phí vận chuyển, chiết khấu và nhiều khoản phát sinh khác. Nay cước giao hàng tiếp tục tăng nên quán chủ yếu tập trung bán trực tiếp tại chỗ.

Chị Hoàng Thị Tâm (nhân viên văn phòng tại phường Trung Mỹ Tây) thường xuyên đặt đồ ăn trưa qua ứng dụng. Tuy nhiên thời gian tới, chị sẽ chuyển sang tự chuẩn bị đồ ăn mang theo để tiết kiệm chi phí.

“Quán ăn tăng thêm khoảng 5.000 - 10.000 đồng/phần, còn app giao hàng cũng tăng thêm từ 4.000 - 6.000 đồng/đơn. Tính ra mỗi bữa ăn phải gánh thêm tối thiểu khoảng 10.000 đồng nên tôi sẽ cân nhắc lại việc đặt đồ ăn”, chị Tâm nói.

Tương tự, chị Nguyễn Minh Thảo (35 tuổi) - người thường xuyên sử dụng xe công nghệ để đi làm cũng cho biết, sẽ giảm tần suất đặt xe và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Theo chị, khi cước phí liên tục tăng, việc đặt xe “thoải mái như trước” không còn phù hợp với khả năng chi tiêu hiện nay.