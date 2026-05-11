Trang bị kỹ năng, đồng hành cùng người yếu thế tại Đắk Lắk

Đội ngũ điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã mang đến những kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ bản cần thiết, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng tự chăm sóc cho trẻ em, người đang được chăm sóc tại Trung tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình “Điều dưỡng BUH hướng về cộng đồng” được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk vào ngày 10/5, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5). Đồng hành cùng chương trình là Quỹ Hạnh Phúc Y Dược Buôn Ma Thuột cùng các nhà tài trợ.

Đại diện lãnh đạo bệnh viện hỏi thăm, hướng dẫn cách chăm sóc khi bị đứt dây chằng ở chân

Trong chương trình, đội ngũ điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã mang đến những kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ bản cần thiết, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng tự chăm sóc cho trẻ em, thanh thiếu niên tại Trung tâm.

Các điều dưỡng đã trực tiếp hướng dẫn các em thực hành 6 bước rửa tay theo chuẩn WHO, kết hợp minh họa trực quan và tương tác sinh động với mục tiêu: dễ nhớ, dễ áp dụng hằng ngày. Bên cạnh đó, nội dung chăm sóc răng miệng cũng được triển khai chi tiết, từ cách lựa chọn bàn chải, kem đánh răng phù hợp đến kỹ thuật đánh răng đúng cách. Chương trình lồng ghép giáo dục sức khỏe thông qua các tình huống gần gũi như phòng tránh tai nạn thương tích khi vui chơi.

Bệnh viện trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến trẻ em, người đang được chăm sóc tại Trung tâm

Với nhóm vị thành niên, các điều dưỡng tập trung chia sẻ về thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng hợp lý và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ như bạo lực học đường hay các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Đặc biệt, chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng chăm sóc cho cán bộ y tế tại Trung tâm trong việc phòng ngừa loét tỳ đè cho người không có khả năng tự vận động. Nội dung bao gồm nhận biết nguy cơ, phân loại, các biện pháp dự phòng như xoay trở, chăm sóc da, vận động thụ động và theo dõi phát hiện sớm. Đây là những kiến thức thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc lâu dài cho các đối tượng yếu thế.

Đại diện Trung tâm nhận Poster do Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thiết kế và trao tặng

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các hoạt động tương tác như trò chơi “Ai rửa tay đúng nhất?”, “Đánh răng vui vẻ cùng điều dưỡng”, tạo sự hào hứng và tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên. Ngoài ra, các phần quà thiết thực gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân, quần áo, sữa và dụng cụ vệ sinh cũng được trao tận tay các em nhỏ và người cao tuổi tại Trung tâm.

Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y tế. Qua đó, lan tỏa kiến thức y tế, phát huy vai trò của đội ngũ điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của ngành y.