Vinmec đưa chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam đào tạo chuyên sâu về y học bào thai

Ngày 7/5, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai giảng Chương trình Đào tạo Y khoa liên tục (CME) chuyên sâu về Y học bào thai kéo dài 6 tháng. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng bài bản theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các giáo sư hàng đầu thế giới đến từ Pháp và Vương quốc Anh - những chuyên gia có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực y học bào thai hiện đại. Không chỉ trực tiếp giảng dạy, các chuyên gia còn tham gia xây dựng giáo trình cùng Vinmec nhằm bảo đảm chương trình cập nhật theo các khuyến cáo quốc tế uy tín nhất.

Chuyên gia quốc tế, ban lãnh đạo bệnh viện cùng các học viên tại buổi khai giảng.

Tiêu biểu là GS Yves Ville - Trưởng khoa Sản và Y học bào thai, Bệnh viện Necker (Pháp), một trong những người đầu tiên trên thế giới thực hiện can thiệp bào thai; GS Mark Kilby - chuyên gia Y học bào thai danh tiếng từ Đại học Birmingham (Vương Quốc Anh); TS Bertrand Stos - chuyên gia bệnh lý tim thai và trẻ em, Bệnh viện Necker (Pháp); TS Pierre Macé - chuyên gia về siêu âm, hệ thần kinh trung ương và tim mạch bào thai, Bệnh viện Necker (Pháp).

Theo ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản kiêm Trưởng Chuyên khoa Y học bào thai Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, chương trình được thiết kế theo lộ trình gồm ba giai đoạn: Nền tảng - lâm sàng - can thiệp. Cách tiếp cận này giúp học viên không chỉ nắm vững kỹ thuật, mà còn hiểu sâu cơ chế bệnh sinh, từ đó nâng cao năng lực chẩn đoán và ra quyết định lâm sàng.

Nội dung đào tạo bao phủ toàn diện các lĩnh vực cốt lõi của y học bào thai hiện đại, từ khoa học nền tảng, siêu âm nâng cao, di truyền học, chẩn đoán trước sinh đến can thiệp bào thai và tư vấn di truyền.

Các chuyên gia hàng đầu từ Pháp và Vương quốc Anh trực tiếp giảng dạy chương trình.

Theo đó, một trong những nội dung nổi bật của khóa học là can thiệp bào thai. Học viên được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại như laser điều trị hội chứng truyền máu song thai, truyền máu trong tử cung hay đặt shunt dẫn lưu… Ngoài bài giảng lý thuyết, chương trình còn chú trọng đào tạo thông qua các ca lâm sàng thực tế, video can thiệp và thực hành có hướng dẫn trực tiếp.

“Vinmec không chỉ hướng tới điều trị, mà còn tập trung xây dựng đội ngũ kế cận, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng thực hành lâm sàng trong lĩnh vực y học bào thai theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi mong muốn mỗi kỹ thuật được chuyển giao, mỗi kiến thức được cập nhật có thể mở ra thêm cơ hội sống cho thai nhi ngay từ giai đoạn đầu đời”, bác sĩ Hiền Lê cho biết.

Việc triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu đầu tiên về y học bào thai được xem là bước đi chiến lược của Vinmec trong hành trình xây dựng trung tâm y học bào thai hàng đầu Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, can thiệp và chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao của đội ngũ bác sĩ trong nước.