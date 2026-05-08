Sắp hình thành vùng sản xuất vừng hiện đại tại Nghệ An, Đồng Tháp

Dự án có tổng vốn tài trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ Won (tương đương 4,6 triệu USD) từ Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027 tại Nghệ An và Đồng Tháp - hai địa phương trọng điểm có thế mạnh về chuỗi sản xuất vừng tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Mậu - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, vừng là cây trồng truyền thống có khả năng thích ứng tốt với điều kiện khô hạn và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, sản xuất vừng hiện nay vẫn còn phân tán, thiếu liên kết chuỗi, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng.

Khắc phục điều đó, dự án này sẽ triển khai đầu tư đồng bộ từ khâu nhân giống, chế biến đến chuyển giao công nghệ Hàn Quốc và đào tạo nhân lực cho nông dân. Trọng tâm của dự án là thúc đẩy liên kết chuỗi công - tư (PPP), tái tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững, đặc biệt là sang thị trường Hàn Quốc.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Kim Hyun Woo - Tùy viên Nông nghiệp, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tin tưởng, nếu được triển khai thành công, dự án không chỉ góp phần hình thành một ngành công nghiệp vừng mới tại Việt Nam mà còn có khả năng thu hút thêm đầu tư từ Chính phủ và các tổ chức tư nhân trong tương lai. Qua đó, Dự án có thể trở thành mô hình ODA tiêu biểu và giàu ý nghĩa trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Ông Kim Hyun Woo còn cho rằng việc lựa chọn Nghệ An và Đồng Tháp để triển khai Dự án cũng mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Nghệ An là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả bổ trợ về vùng miền, từ đó mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất đa dạng và hiệu quả hơn.

Theo ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sự kiện khởi động Dự án sẽ mở ra hành trình mới nhằm nâng tầm giá trị cây vừng Việt Nam. “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là những kết quả kiểm đếm được trong khuôn khổ Dự án mà là hiệu quả lan tỏa ngoài thực tế sản xuất, để cây vừng có thể trở thành sinh kế mới cho người dân”, ông Thanh bày tỏ.

Ông Thanh cho biết, điểm mới của Dự án là chuyển dịch từ tư duy thuần túy sản xuất sang hướng kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm mục tiêu. Theo đó, sản xuất phải gắn liền với xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Dự án kỳ vọng không chỉ hình thành chuỗi giá trị vừng tại Nghệ An, Đồng Tháp mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các vùng có điều kiện sinh thái tương đồng.



“Kết quả lớn nhất mà chúng tôi mong muốn là định vị được chuỗi giá trị sản xuất vừng mới trong nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân và mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng vừng Việt Nam”, ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.