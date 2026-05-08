Hoa Sen Home giới thiệu giải pháp tối ưu hành trình xây nhà tại Vietbuild Đà Nẵng 2026

Tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 (từ ngày 6 - 10/5), gian hàng Hoa Sen Home thu hút đông đảo khách tham quan và trải nghiệm nhờ hệ sinh thái vật liệu xây dựng và nội thất theo mô hình “Một điểm đến”, nơi khách hàng có thể tìm gần như đầy đủ vật tư cho một công trình trong cùng một hệ thống.

Với quy mô khoảng 900 gian hàng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 tiếp tục là một trong những sự kiện lớn, quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản - vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất.

Gian hàng Hoa Sen Home có mặt tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 với hệ sinh thái vật liệu xây dựng và nội thất đa dạng.

Tại triển lãm, Hoa Sen Home giới thiệu siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất theo hướng hiện đại, phân khu rõ ràng theo từng nhóm sản phẩm. Khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn của công trình, từ phần thô đến hoàn thiện, trong cùng một không gian trưng bày. Cách tiếp cận này giúp khách hàng hình dung rõ hơn quy trình xây dựng tổng thể, đồng thời hỗ trợ việc lựa chọn vật liệu phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, Hoa Sen Home mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng với nhiều thương hiệu độc quyền như thiết bị nhà tắm Tuslo, thiết bị nhà bếp Lushine, gạch nhập khẩu cao cấp Lustra, Lustile, vật liệu xây dựng Luswell, sơn và chống thấm Luscoat, đèn Luscom, cửa Lusdoor… Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, khách tham quan còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác sôi nổi cùng những phần quà hấp dẫn từ Hoa Sen Home.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng đoàn công tác ghé thăm và trải nghiệm gian hàng Hoa Sen Home ngay trong sáng khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 ngày 6/5.

Ra mắt cửa hàng hiện đại đầu tiên vào năm 2021, đến nay Hoa Sen Home đã có hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có 145 siêu thị hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm tại nhiều khu vực khác nhau.

Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home cung cấp hơn 15.000 sản phẩm, đáp ứng đầy đủ các hạng mục từ vật liệu xây dựng cơ bản đến nội thất hoàn thiện. Mô hình này giúp khách hàng tối ưu thời gian mua sắm, đảm bảo tính đồng bộ và hạn chế sai lệch trong quá trình thi công.

Bên cạnh đó, hệ thống tổng kho tại ba miền cùng nền tảng quản trị ERP được triển khai nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và hỗ trợ hoạt động phân phối xuyên suốt. Toàn hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn bán hàng thống nhất: “đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, đủ hóa đơn và được bảo hành”, góp phần nâng cao tính minh bạch và sự an tâm cho khách hàng.

Đông đảo khách hàng tham quan, trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn vật liệu xây dựng và nội thất tại Gian hàng Hoa Sen Home.

Ông Trần Đình Tài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết, việc tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 là cơ hội để Hoa Sen Home giới thiệu mô hình bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất theo hướng tích hợp đến gần hơn với khách hàng khu vực miền Trung.

Xu hướng thị trường đang dịch chuyển theo hướng đề cao tính đồng bộ trong hệ thống cung ứng và trải nghiệm mua sắm, qua đó mô hình ‘một điểm đến’ giúp nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và hỗ trợ tối ưu quá trình triển khai công trình.

“Ngoài ra, thông qua việc tham gia các kỳ triển lãm như Vietbuild, Hoa Sen Home tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, đồng thời khẳng định định hướng đồng hành cùng các sự kiện chuyên ngành nhằm cập nhật xu hướng thị trường, giới thiệu giải pháp mới và nâng cao trải nghiệm mua sắm thực tế cho người tiêu dùng”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho hay.

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng hệ thống phân phối, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Do đó, Hoa Sen Home tiếp tục định hướng mở rộng quy mô, hoàn thiện hệ thống vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất hàng đầu tại Việt Nam.

