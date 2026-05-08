Doanh nghiệp điện đón sóng lợi nhuận

TPO - Trong quý I, nhiều doanh nghiệp điện ghi nhận lợi nhuận tăng vọt khi nhu cầu điện tăng cao. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp nguồn điện; doanh nghiệp lĩnh vực thủy điện và năng lượng tái tạo vẫn đối mặt áp lực về thủy văn, khả năng huy động công suất.

Doanh nghiệp điện khí, nhiệt điện đồng loạt bứt tốc

Theo số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong quý I, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 76 tỷ kWh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 52%, tiếp đến là thủy điện 20%, năng lượng tái tạo 15% và tua bin khí khoảng 7%. Đây là nền bối cảnh quan trọng giúp nhiều doanh nghiệp điện (doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện năng, vận hành nhà máy điện) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc ngay từ đầu năm.

Dẫn đầu đà tăng trưởng là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power). Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 12.327 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng hơn 175%.

Kết quả này phản ánh rõ việc các nhà máy điện khí được huy động mạnh hơn trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, đặc biệt tại miền Bắc. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng cải thiện đáng kể, cho thấy không chỉ doanh thu tăng mà hiệu quả vận hành cũng tốt hơn.

Không chỉ công ty mẹ tăng trưởng mạnh, nhiều đơn vị thành viên của PV Power cũng ghi nhận kết quả tích cực nhờ các nhà máy điện khí được huy động cao hơn. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt doanh thu khoảng hơn 2.170 tỷ đồng, tăng hơn 52%; lợi nhuận sau thuế gần 180 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước.

Nhiều nhà máy nhiệt điện khí tăng trưởng tốt trong quý I.

Kết quả này cho thấy nhóm điện khí đang dần phục hồi vị thế trong hệ thống điện khi nhu cầu phụ tải tăng mạnh.

Ở nhóm nhiệt điện than, nhiều doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả tích cực nhờ sản lượng phát điện tăng và áp lực tài chính giảm dần sau nhiều năm tái cơ cấu nợ vay.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu quý I khoảng hơn 2.730 tỷ đồng. Dù doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt khoảng 197 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đạt doanh thu khoảng gần 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 17%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 96 tỷ đồng, tăng gần 83%.

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp nhiệt điện hiện không còn chịu áp lực lớn về chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay như giai đoạn trước. Điều này giúp lợi nhuận cải thiện đáng kể dù giá than và nhiên liệu đầu vào vẫn biến động.

Bức tranh tăng trưởng của nhóm điện nền thể hiện rõ nhất ở Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3). Đây là doanh nghiệp phát điện niêm yết có quy mô lớn nhất hiện nay, sở hữu nhiều nhà máy nhiệt điện và điện khí trọng yếu như Phú Mỹ, Mông Dương hay Vĩnh Tân 2.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, EVNGENCO3 đạt doanh thu khoảng 10.368 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 913 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 738 tỷ đồng, gấp gần 7,5 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cho thấy các nguồn điện nền vẫn đang đóng vai trò chủ lực trong việc bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế khi nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh.

Doanh nghiệp thủy điện, năng lượng tái tạo phân hóa mạnh

Trái với sự bứt tốc của doanh nghiệp lĩnh vực nhiệt điện và điện khí, nhóm doanh nghiệp vận hành thủy điện lại cho thấy sự phân hóa rõ hơn do phụ thuộc điều kiện thủy văn từng khu vực.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I khoảng 269 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ dù doanh thu giảm nhẹ.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có quý đầu năm khá tích cực khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 64 tỷ đồng, tăng gần 26%.

Ngược lại, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ lại ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm do điều kiện thủy văn không thuận lợi như cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm năng lượng tái tạo, áp lực huy động công suất và chi phí tài chính tăng tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu quý I khoảng 767 tỷ đồng, giảm hơn 31%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 207 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ.

