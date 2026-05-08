Nghề trồng sen ở quê Bác

TPO - Từ những đầm hoang, ruộng trũng bỏ không ở quê nhà Kim Liên, Nghệ An, vợ chồng chị Trần Thị Thế đã cải tạo, trồng nhiều giống sen quý để phát triển kinh tế. Mùa sen nở, mỗi ngày gia đình chị thu hoạch hàng trăm bông, thu nhập cao.

Giấc mơ lập nghiệp với hoa sen

Từ sáng sớm, chị Trần Thị Thế (SN 1989, trú xã Kim Liên, Nghệ An) cùng chồng là anh Trần Công Ngà (SN 1986) đã tất bật lội xuống đầm hái sen để kịp giao cho khách. Trong làn nước ngập quá đầu gối, đôi vợ chồng thoăn thoắt lựa từng bông đạt chuẩn, nhẹ tay cắt rồi bó thành từng chục để đưa lên bờ.

Chị Thế cho biết, năm nay thời tiết nắng nóng đến sớm nên sen cũng nở sớm hơn khoảng một tháng so với mọi năm. Điều đó khiến công việc thu hoạch bước vào cao điểm từ rất sớm. “Có những hôm chúng tôi xuống đầm từ tinh mơ để hái cho kịp đơn. Sen phải cắt lúc còn sớm, khi cánh vẫn khép thì mới giữ được độ tươi lâu”, chị Thế chia sẻ.

Vợ chồng chị Thế đã cải tạo những đầm hoang để trồng nhiều giống sen quý, phát triển kinh tế.

Ít ai biết rằng phía sau những đầm sen xanh ngát hôm nay là cả hành trình nhiều năm bền bỉ của vợ chồng trẻ. Từng học cao đẳng và làm nhiều nghề tự do khác nhau, nhưng chị Thế luôn đau đáu mong muốn được lập nghiệp trên chính quê hương mình. Nhìn nhiều ao hồ, ruộng trũng trong vùng bị bỏ hoang, bèo phủ kín mặt nước, chị trăn trở tìm hướng đi mới để khai thác hiệu quả hơn.

Sau nhiều lần tìm hiểu, chị quyết định lựa chọn sen - loài hoa gắn bó với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - để khởi nghiệp. “Năm 2013, tôi bắt đầu trồng thử nghiệm với diện tích nhỏ. Thời gian đầu chủ yếu vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Tôi cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc tính sinh học của sen, nghiên cứu giống nào phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương”, chị Thế kể.

Thu hoạch hoa sen.

Sau khi tìm được hướng đi phù hợp, vợ chồng chị mạnh dạn đấu thầu thêm các ao, đầm trong xã để mở rộng diện tích. Những vùng đất trũng từng bị bỏ hoang dần được cải tạo, phủ kín bởi nhiều giống sen khác nhau như sen Quan Âm, Bách Diệp Hồ Tây, sen Bỉ Ngạn… Đến nay, gia đình chị Thế đã phát triển được khoảng 4ha sen. Mỗi mùa hoa nở, cả khu đầm rộng lớn khoác lên mình màu xanh mướt cùng hương thơm dịu nhẹ, thu hút nhiều người dân và du khách ghé tham quan, chụp ảnh.

Mỗi ngày hái hàng trăm bông

Vào thời điểm sen nở rộ, mỗi ngày gia đình chị Thế thu hoạch khoảng 400 - 500 bông. Giá bán buôn dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/bông, còn giá bán lẻ tại chợ khoảng 8.000 - 10.000 đồng/bông. Những tháng cao điểm, nguồn thu từ sen mang lại cho gia đình hàng chục triệu đồng.

Thu hoạch sen trên đầm.

Sen sau khi thu hoạch chủ yếu được cung cấp cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên) để phục vụ du khách dâng lễ, tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài thị trường trong tỉnh, sen của gia đình còn được chuyển đến nhiều địa phương lân cận.

Để có được những bó sen đẹp đưa ra thị trường, người trồng phải rất kỹ lưỡng từ khâu chọn hoa đến vận chuyển. Những bông đạt chuẩn phải có kích thước đều, cánh còn khép, chưa nở bung để đảm bảo độ tươi khi tới tay khách hàng. “Khâu cắt và bó sen phải nhẹ tay để tránh dập cánh. Hoa chỉ cần bị va mạnh là dễ mất dáng, giảm chất lượng”, chị Thế nói.

Bông sen Tịnh Đế hiếm gặp trong đầm sen của gia đình chị Thế.

Công việc hái sen tuy mang lại thu nhập khá nhưng cũng rất vất vả. Người trồng phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ liền, lội bùn sâu để hái từng bông. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, công việc càng thêm nhọc nhằn. Dẫu vậy, với vợ chồng chị Thế, niềm vui lớn nhất là nhìn những đầm hoang ngày nào giờ phủ kín sắc sen, tạo sinh kế ổn định cho gia đình và góp phần làm đẹp quê hương.

“Nhiều hồ đập trước đây bỏ không, bèo mọc um tùm. Từ khi trồng sen, không gian trở nên xanh sạch hơn, cảnh quan đẹp hơn. Khách về thăm quê Bác cũng thích ghé tham quan, chụp ảnh”, chị chia sẻ.

Mùa sen nở, mỗi ngày vợ chồng chị Thế hái khoảng 500 bông.

Năm nay, gia đình chị còn đón thêm niềm vui đặc biệt khi trong đầm xuất hiện một bông sen Tịnh Đế - hiện tượng hiếm gặp với hai bông cùng mọc trên một cuống. Theo quan niệm dân gian, đây là biểu tượng của sự may mắn, hòa hợp và sung túc.

Từ khi nhú búp đến lúc nở, bông sen đặc biệt này mất khoảng 6-7 ngày và giữ hoa được thêm vài ngày trước khi tàn. Vợ chồng chị Thế xem đây như một tín hiệu tốt lành cho mùa vụ năm nay.

Những bông sen đạt chuẩn được cắt khi cánh còn khép để giữ độ tươi lâu.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, những đầm sen ở Kim Liên còn góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho vùng quê gắn với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi mùa sen nở, nơi đây trở nên thơ mộng hơn với hương sen thoang thoảng, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về trải nghiệm không gian thanh bình của làng quê xứ Nghệ.