[Clip]Tài xế mòn mỏi chờ 'xét nghiệm' cho sầu riêng ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Nhiều tài xế đợi hơn 4 ngày nhưng chưa được gọi tên lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng thậm chí bị "điều" lên Đắk Lắk để tiếp tục thực hiện quy trình.

Video: Nhiều tài xế đợi chờ mòn mỏi 'xét nghiệm' cho sầu riêng tại phường Dầu Giây, TP Đồng Nai

Nhiều ngày qua, lượng xe đầu kéo container chở sầu riêng từ các tỉnh Miền Tây đổ về phường Dầu Giây (TP Đồng Nai) để được lấy mẫu. Việc các phương tiện dồn dập đến và tập trung tại đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến người dân và hạ tầng khu vực xung quanh.

Một lượng nhỏ phương tiện đỗ, kiểm tra 'xét nghiệm' cho sầu riêng và đợi kết quả tại Bến xe Dầu Giây. Phần lớn các xe đến 'xét nghiệm' cho lô hàng xong phải kiếm chỗ đỗ xung quanh khu vực trên để chờ lấy kết quả và mất ít nhất 2 ngày. Nhiều tài xế cho biết phải chờ đợi gần 1 tuần mới xong thủ tục.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tài xế đã chọn cách cho xe vào khu dân cư Phú Việt Tín (phường Dầu Giây) để dừng đỗ chờ lấy kết quả. Tiếng máy phát điện cung cấp cho máy lạnh bảo quản sầu riêng, thùng xe va chạm làm đứt dây điện, cáp điện thoại khiến nhiều người dân bức xúc.

Các xe ﻿container được chỉ định đến bến xe Dầu Giây để 'xét nghiệm' cho sầu riêng

Trước tình trạng trên, UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an TP, UBND phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây và có phương án xử lý kịp thời.

UBND TP giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, gồm hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường…

Ngày 7/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN & MT) TP Đồng Nai thông tin, Sở đang phối hợp cùng đơn vị chức năng phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan làm rõ những vấn đề về kiểm định sầu riêng tại bến xe Dầu Giây.

Bước đầu, Sở NN & MT xác định có một đơn vị thuê vị trí tại bến xe Dầu Giây để thực hiện lấy mẫu sầu riêng. Sầu riêng sau khi lấy mẫu sẽ được đưa đi nơi khác kiểm định. Sở NN-MT TP Đồng Nai cũng khẳng định, đến thời điểm này, chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện kiểm định sầu riêng.

Các phương tiện dừng, đậu không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số khu vực dân sinh và khu Trung tâm Hành chính phường, đã được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo các tuyến đường mới.

Chiều 7/5 các xe container đa phần chờ kết quả xét nghiệm sầu riêng đã được lực lượng chức năng bố trí nơi đỗ an toàn, phù hợp

Đến 18 giờ cùng ngày, một số tài xế cho biết đơn vị kiểm định đã ngưng lấy mẫu kiểm định ở Đồng Nai và hiện phải di chuyển lên Đắk Lắk.

"Chúng tôi đã chờ đợi 4 ngày nhưng chưa được lấy mẫu, đến nay lại phải chạy lên Đắk Lắk mới lấy được. Hiện chúng tôi chưa thể đi vì chưa thống nhất với chủ lô hàng về giá cả vận chuyển, các chi phí liên quan khác' - một tài xế cho hay.

Xung quanh khu vực Dầu Giây, đến 18 giờ cùng ngày, chỉ còn lại khoảng hơn chục xe container, đa phần đã được lấy mẫu và đang trong thời gian đợi kết quả.

Hiện các cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định.

