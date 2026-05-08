Giảm gánh nặng thuế, nhưng tránh cào bằng

TP - Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng sẽ giúp khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh giảm gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, chuyên gia đề xuất, cần chia ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh theo lĩnh vực tránh việc cào bằng, đồng thời giảm bớt sự phức tạp thủ tục kế toán, thuế để các hộ kinh doanh yên tâm làm ăn.

Hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh được miễn thuế

Chính phủ vừa chính thức nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng. Quy định này được đánh giá giúp hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước “thở phào”. Anh Nguyễn Thế Trung - chủ một cửa hàng tạp hóa tại Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, rất vui khi cơ quan chức năng lắng nghe tâm tư nguyện vọng hộ kinh doanh. Với mức doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, từ cuối năm 2025, thời gian rảnh không có khách, vợ chồng anh Trung thay nhau “học online” về cách kê khai thuế.

“Khách hàng mua bán lẻ tẻ, từ gói bim bim, gói muối, chai nước mắm chúng tôi đã mệt. Từ khi bỏ thuế khoán, vợ chồng tôi thay nhau xem các video hướng dẫn của ngành thuế, đơn vị phần mềm trên mạng, ghi chép sổ sách, mày mò từ eTax mobile sang dịch vụ công. Lần đầu thực hiện thủ tục, tôi thấy vất vả hơn cả bán hàng”, anh Trung kể.

Lo lắng của anh Trung cũng là nỗi niềm chung của nhiều hộ kinh doanh thời gian qua. Chị Ngọc Bích, chủ hộ kinh doanh bán lẻ tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ, ngoài bán hàng lo ghi chép sổ sách, hóa đơn điện tử. Thay vì nghỉ ngơi để lo phát triển kinh doanh, chị Ngọc căng mình xem lại có làm sai chỗ nào không, liệu có bị phạt hay không.

Theo ước tính của ngành thuế, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng giúp khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Dự kiến, ngân sách nhà nước cũng giảm khoảng 16.000 tỷ đồng so với năm 2025. Ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh được nhắc tới nhiều năm nay và tăng liên tục từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng, 500 triệu đồng và tới nay 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh nâng lên mức 1 tỷ đồng là tin vui cho hàng triệu tiểu thương. Chính sách này sẽ giúp hộ kinh doanh yên tâm hơn. Việc giao cho Chính phủ quyết định mức này tạo sự linh hoạt trong điều hành.

“Tuy nhiên, tôi đề xuất cần phân loại ngưỡng doanh thu chịu thuế theo từng ngành nghề. Hộ kinh doanh lĩnh vực thương mại có thể áp mức 2 tỷ đồng, trong khi đó, dịch vụ, sản xuất, hoặc hoạt động bao thầu nguyên vật liệu nên áp mức khoảng 1 tỷ đồng. Việc chia theo ngành nghề giúp hỗ trợ đúng đối tượng, tránh cào bằng”, ông Được nói.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, việc nâng ngưỡng chịu thuế đối với khu vực hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm là bước đi rất tích cực. Chính sách này giúp giải phóng năng lực sản xuất, trách nhiệm hành chính cho hộ kinh doanh.

Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giúp khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh được miễn thuế.

“Việc nâng ngưỡng thuế trong bối cảnh hiện tại là tín hiệu mạnh mẽ thể hiện việc ‘khoan sức dân’. Chính sách hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, vốn được xem yếu thế trong nền kinh tế, có thêm nguồn lực để duy trì và phát triển sinh kế. Đây cũng là kiến nghị mà VCCI đã kiên trì theo đuổi từ trước đến nay”, ông Tuấn nói.

Giải pháp căn cơ cho hộ kinh doanh

VCCI vừa công bố kết quả điều tra hộ kinh doanh năm 2026. Kết quả khảo sát hơn 1.000 hộ kinh doanh hoạt động trên cả nước cho thấy, chỉ 1,8% số hộ kinh doanh dự định mở rộng hoạt động, hơn 60% cho biết sẽ duy trì quy mô hiện tại và 33% trả lời sẽ thu hẹp quy mô kinh doanh. Thậm chí, một số hộ dự tính giải thể trong hai năm tới.

“Hộ kinh doanh vận hành trong trạng thái sức khỏe suy yếu, lợi nhuận mỏng và tâm thế phòng thủ kéo dài. Phần lớn lãi ít, doanh thu và lượng khách hàng giảm trên diện rộng. Điểm nghẽn lớn nhất không chỉ là thị trường hay chi phí đầu vào, mà là khả năng hiểu và tuân thủ hệ thống pháp lý. Chi phí tuân thủ hiện trở thành áp lực gần ngang với chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh”, báo cáo của VCCI chỉ ra.

“Nhà nước cần tạo điều kiện để người dân tự kiếm sống và ổn định đời sống thông qua hoạt động kinh doanh nhỏ. Doanh thu không nên là tiêu chí duy nhất để đánh giá một hộ kinh doanh”. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Từ thực tế này, VCCI kiến nghị cơ quan chức năng giảm độ phức tạp của quy định thuế, kế toán và hóa đơn điện tử. Các công cụ hỗ trợ tuân thủ chi phí thấp và dễ sử dụng cần được phát triển như: phần mềm kế toán đơn giản, hướng dẫn kê khai theo ngôn ngữ dễ hiểu.

Theo bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cần có thêm khảo sát chuyên sâu hơn để phân loại hộ kinh doanh theo quy mô, hành vi, mục tiêu phát triển. Từ đó, cơ quan chức năng thiết kế chính sách phù hợp. Thay vì áp dụng chung cách tiếp cận, chính sách quản lý cần giúp hộ kinh doanh quản lý tốt đầu vào, xác định rõ lãi - lỗ.

Trong khi đó, ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị, việc giảm bớt sự phức tạp về kế toán, thuế là giải pháp căn cơ để hộ kinh doanh yên tâm làm ăn. Chính sách về ngưỡng thuế cần đảm bảo đa mục tiêu như: tạo thuận lợi cho công tác an sinh xã hội; bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng; ngưỡng thuế phải tạo ra động lực lành mạnh để hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.