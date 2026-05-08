Giải nhiệt, nhẹ hóa đơn: SKYWORTH PV bàn giao dự án điện mặt trời dân dụng đầu tiên tại Việt Nam

Giữa bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài và chi phí điện sinh hoạt ngày càng tăng cao, SKYWORTH PV đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao dự án điện mặt trời dân dụng đầu tiên tại Việt Nam.

Động thái này diễn ra ngay sau hội nghị Tuyển dụng Nhà phân phối Toàn quốc đầu tiên của hãng, minh chứng cho năng lực thực thi và độ tin cậy của sản phẩm, qua đó chính thức đưa các giải pháp năng lượng xanh “Solar + Smart” tiếp cận các hộ gia đình Việt.

Giải quyết "bài toán" hóa đơn tiền điện ngày nắng nóng

Khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam khiến nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức cao, với đỉnh điểm nắng nóng rơi vào khoảng tháng 4 đến tháng 6. Trong giai đoạn này, các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh, quạt máy phải hoạt động gần như 24/24, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Theo dữ liệu từ Sở Công Thương TP.HCM, nhu cầu năng lượng tăng cao chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng đột biến.

"Mỗi dịp hè đến, hóa đơn tiền điện luôn khiến tôi đau đầu, nhưng không dùng điều hòa thì không thể chịu nổi," anh Trịnh, chủ nhà của dự án lắp đặt điện mặt trời dân dụng đầu tiên do SKYWORTH PV tại khu vực Hà Nội, chia sẻ. Với gia đình 6 người gồm cả người già và trẻ nhỏ, nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày của nhà anh rất lớn, khiến chi phí năng lượng trở thành một gánh nặng tài chính đáng kể.

Trải nghiệm thực tế: "Tự do" dùng điện và tiết kiệm hiệu quả

Dựa trên nhu cầu tiêu thụ điện cao vào ban ngày và lợi thế không gian mái nhà rộng rãi, SKYWORTH PV đã thiết kế một hệ thống điện mặt trời tùy chỉnh riêng cho gia đình anh Trịnh. Kể từ khi lắp đặt, sự thay đổi lớn nhất đối với anh chính là cảm giác "tự do" khi sử dụng điện năng.

SKYWORTH PV lắp đặt thành công hệ thống điện mặt trời cho người dân Hà Nội.

"Trước đây tôi luôn nơm nớp lo chi phí chạy điều hòa. Giờ đây, hơn 30% lượng điện sử dụng ban ngày của gia đình đến từ nguồn điện mặt trời miễn phí," anh Trịnh vừa giải thích vừa chỉ vào ứng dụng giám sát trên điện thoại. "Hệ thống hiển thị lượng điện mặt trời tạo ra đã đáp ứng 32,12% nhu cầu sử dụng ban ngày, đồng nghĩa với việc gần 1/3 chi phí đã được bù đắp bởi năng lượng mặt trời. Trong suốt mùa hè kéo dài tại Việt Nam, con số tiết kiệm được là rất đáng kể."

Không chỉ mang lại lợi ích tài chính, hệ thống còn giúp cải thiện sự thoải mái trong không gian sống. Các tấm pin mặt trời trên mái đóng vai trò như một lớp che chắn, giảm thiểu bức xạ nhiệt trực tiếp và giúp hạ nhiệt độ trong nhà một cách tự nhiên.

Cam kết dài hạn: Giải pháp làm mát trọn gói với bảo hành 30 năm

Là dự án dân dụng đầu tiên của SKYWORTH PV tại Việt Nam, sự kiện bàn giao thành công này không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm mà còn minh chứng cho năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói của doanh nghiệp.

"Mối bận tâm lớn nhất của khách hàng Việt Nam thường là chi phí đầu tư ban đầu và chế độ hậu mãi," đại diện SKYWORTH PV Việt Nam cho biết. "Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi cung cấp chính sách bảo hành toàn diện lên đến 30 năm. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là bán các tấm pin, mà là mang đến một giải pháp tích hợp: kết hợp giữa tiết kiệm năng lượng, làm mát không gian và bảo vệ mái nhà."

Theo các cơ quan điện lực và truyền thông trong nước, sự điều chỉnh trong giá bán lẻ điện cùng nhận thức về môi trường ngày càng nâng cao đang thúc đẩy nhiều hộ gia đình chuyển hướng sang các giải pháp điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Tại TP.HCM, chính quyền thậm chí đã đặt mục tiêu 50% hộ gia đình sẽ sử dụng điện mặt trời vào năm 2030.

Nhà máy sản xuất của SKYWORTH PV.

Tầm nhìn tương lai: Đưa năng lượng xanh đến mọi mái nhà Việt

Từ dự án đầu tiên cho đến hàng ngàn hệ thống trong tương lai, SKYWORTH PV đang không ngừng tăng tốc mở rộng tại khu vực Đông Nam Á. Khi mùa mưa qua đi và những tháng nhiều nắng tới gần, khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam dự kiến sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao của sản lượng điện mặt trời.

Trong thời gian tới, SKYWORTH PV sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện tại Việt Nam, kiên định với cam kết về tiêu chuẩn chất lượng, độ tin cậy và tỷ suất sinh lời cao. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều hộ gia đình tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng, đưa "tiết kiệm cùng điện mặt trời" trở thành một xu hướng sống mới tại Việt Nam.