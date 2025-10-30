Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Tập đoàn Hoa Sen lợi nhuận 732 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 150%

Nam Khánh

Kết thúc niên độ tài chính (NĐTC) 2024 - 2025 (từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/9/2025), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra ở phương án cao.

Tập đoàn Hoa Sen cho biết, tình hình kinh tế xã hội nói chung và thị trường tôn thép nói riêng những năm qua liên tục đối mặt với rất nhiều thách thức lớn. Trên thế giới, tiến trình toàn cầu hóa bị đảo ngược, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại, xung đột địa chính trị tại nhiều khu vực vẫn tiếp diễn khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đình trệ.

hoa-sen-home-ben-cat-binh-duong.png

Giá nguyên liệu biến động bất thường, không theo quy luật; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với các rào cản kỹ thuật và thuế quan khắt khe từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ đã và đang gây thêm nhiều áp lực đối với hoạt động xuất khẩu.

Trong nước, nhu cầu tiêu thụ thép ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực nhờ các chính sách thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hạ tầng và khởi sắc của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ngành thép vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt do tình trạng dư thừa công suất sản xuất trong nước.

Nhờ bám sát diễn biến thị trường, chủ động và linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, triển khai đồng bộ các giải pháp, tận dụng tối đa cơ hội để đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, kết thúc niên độ tài chính 2024 – 2025, Hoa Sen ghi nhận được tình hình tài chính lành mạnh, tỷ lệ nợ vay ngân hàng/vốn chủ sở hữu chỉ có 0,39 lần.

ong-thep-hoa-sen.jpg

Kết quả kinh doanh của HSG ghi nhận kết quả tích cực: sản lượng hợp nhất đạt trên 1,84 triệu tấn, hoàn thành 95% kế hoạch; doanh thu hợp nhất đạt 36.538 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra ở phương án cao.

STT
 Chỉ tiêu
 ĐVT
 Kết quả kinh doanh
NĐTC 2024 - 2025
 Kế hoạch
NĐTC 2024 - 2025
(PA cao)
 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
(PA cao)
1
 Sản lượng
 Tấn
 1.845.466
 1.950.000
 95%
2
 Doanh thu thuần
 Tỷ đồng
 36.538
 38.000
 96%
3
 Lợi nhuận sau thuế
 Tỷ đồng
 732
 500
 146%

Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh hợp nhất của HSG NĐTC 2024 - 2025

Vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen được Forbes vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố mã cổ phiếu HSG nằm trong danh mục cổ phiếu của chỉ số VN50 Growth.

hoa-sen-group-xuat-khau-1.jpg

Chỉ số VN50 Growth được dùng để theo dõi hiệu suất của nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE và thể hiện khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ được vận hành chính thức từ ngày 3/11/2025.

Đây là minh chứng rõ nét, khẳng định năng lực tăng trưởng ổn định, hiệu quả hoạt động bền vững và sức hấp dẫn của cổ phiếu HSG trên thị trường chứng khoán.

Nam Khánh
