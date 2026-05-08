Kinh tế

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

P.V

Sáng 23/4/2026, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của PVFCCo - Phú Mỹ (mã DPM) đã diễn ra thành công. Phiên họp có đại diện Petrovietnam, lãnh đạo DPM, cổ đông và Deloitte Việt Nam. Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch 2026, phân phối lợi nhuận, đầu tư phát triển, quản trị, ngành nghề kinh doanh và nhân sự.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam phát biểu tại Đại hội.

Năm 2025, DPM duy trì vận hành tối ưu sản lượng. Đạm Phú Mỹ đạt 889,2 nghìn tấn; NPK Phú Mỹ đạt 203,6 nghìn tấn, tăng 53% so với năm trước. Mảng hóa chất và sản phẩm thương mại tiếp tục tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm. Trong bối cảnh thị trường biến động, DPM vẫn vượt xa kế hoạch: doanh thu hợp nhất 17.074,7 tỷ đồng, hoàn thành 133%; lợi nhuận trước thuế 1.352,6 tỷ đồng, bằng 330%; lợi nhuận sau thuế 1.095 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT DPM phát biểu tại Đại hội.

DPM cũng hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng, tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số với mức trưởng thành 3.0, triển khai phát triển bền vững và xây dựng chiến lược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050. Các nội dung được cổ đông đồng thuận cao, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Phú Mỹ.

Năm 2026, DPM đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 17.600 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón mở rộng sang hóa chất. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 850 tỷ đồng, thể hiện định hướng điều hành thận trọng nhưng linh hoạt; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 12% vốn điều lệ.

Để hoàn thành mục tiêu, DPM xác định sản xuất, kinh doanh phân bón là nền tảng cốt lõi, với kế hoạch hơn 900 nghìn tấn Urea Phú Mỹ, khoảng 180 nghìn tấn NPK Phú Mỹ và các sản phẩm khác. Kinh doanh sẽ bám sát thị trường, tối ưu phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Công ty đồng thời thương mại hóa hóa chất, sản phẩm giá trị gia tăng cao, mở rộng phân bón chất lượng cao và sản phẩm xanh như hữu cơ, vi sinh.

DPM tiếp tục nâng cao quản trị, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Về đầu tư - phát triển, năm 2026 Tổng công ty dự kiến nhu cầu vốn 1.164,3 tỷ đồng, tập trung đẩy nhanh dự án hóa chất mới, đặc biệt H2O2; đồng thời nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản phẩm hiện hữu.

Trong quý 1/2026, dù chi phí nguyên liệu tăng cao, DPM đạt kết quả khả quan nhờ điều hành linh hoạt và tối ưu phân phối. Sản lượng sản xuất, tiêu thụ phân bón và hóa chất vượt xa kế hoạch; doanh thu ước đạt 5.706 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch quý I và 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 515 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm, tạo nền tảng hoàn thành nhiệm vụ cả năm.

Về nhân sự, cổ đông bầu bổ sung ông Cao Chí Kiên làm Thành viên HĐQT, ông Triệu Quốc Tuấn làm Thành viên HĐQT độc lập, ông Nguyễn Công Minh làm Thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng Ban Kiểm soát. Việc kiện toàn bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, pháp luật và thông lệ quản trị.

Tại phần thảo luận, cổ đông quan tâm tác động chiến sự Trung Đông, triển vọng thị trường phân bón trong nước và thế giới, giá, nguồn cung, cước vận chuyển nguyên liệu khí, chiến lược 5 năm tiếp theo và sản phẩm mới DAP Phú Mỹ. Đoàn chủ tịch ghi nhận, giải đáp với tinh thần cầu thị, minh bạch và chủ động.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Xuân Huyên ghi nhận nỗ lực của người lao động DPM trong năm 2025 và kết quả ấn tượng từ quý I/2026. Petrovietnam đề nghị DPM bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định; đẩy nhanh dự án mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và hóa chất; tiếp tục quan tâm người lao động. Petrovietnam cam kết đồng hành, bảo đảm nguồn khí ổn định để DPM phát triển bền vững và duy trì tăng trưởng.

Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Phan Công Thành cảm ơn sự đồng hành của Petrovietnam và cổ đông, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cam kết cùng tập thể DPM hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2026, nâng cao vị thế thương hiệu Phú Mỹ và thực hiện nhiệm vụ Đại hội giao. Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được công bố theo quy định.

