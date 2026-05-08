Kinh tế

Lao động nam đầu tiên ở Bắc Ninh được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con

Dương Hưng

TPO - Lần đầu tiên, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con.

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, anh Phan Viết Tuấn (phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là lao động nam đầu tiên tại Bắc Ninh vừa được nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng theo chính sách mới khi vợ sinh con.

Anh Tuấn cho biết, trước đây tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu với mục đích tích lũy để có lương hưu khi về già, không nghĩ rằng khi vợ sinh con cũng được hỗ trợ tài chính như lao động làm việc tại doanh nghiệp.

“Số tiền này thực sự rất thiết thực để tôi lo bỉm sữa cho bé trong những ngày đầu mới sinh mà thủ tục hưởng cũng rất đơn giản, thuận lợi, nhanh chóng”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo BHXH Việt Nam, trường hợp anh Tuấn được hưởng trợ cấp thai sản theo Điều 94, Luật BHXH năm 2024. Theo đó, người có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản nếu thuộc một trong hai trường hợp: Lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con.

Đây là lần đầu tiên chế độ thai sản được bổ sung vào chính sách BHXH tự nguyện và là điểm mới nhằm mở rộng quyền lợi và tăng sức hút với nhóm lao động phi chính thức. Trước đây, người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất.

Chế độ trợ cấp thai sản được bổ sung vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo BHXH Việt Nam, việc mở rộng thêm chế độ thai sản giúp chính sách BHXH tự nguyện trở nên thiết thực hơn với lao động tự do, tiểu thương, nông dân và những người không có hợp đồng lao động ổn định. Chính sách không còn chỉ là “của để dành” cho tuổi già mà đã bắt đầu hỗ trợ người tham gia ngay trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Cùng với việc bổ sung trợ cấp thai sản, Luật BHXH năm 2024 cũng giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội có lương hưu cho nhiều lao động tham gia muộn hoặc có thu nhập không ổn định.

BHXH Việt Nam cho biết đến hết năm 2025, cả nước có hơn 2,6 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gần 14% so với năm trước và tương đương khoảng 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi.

#BHXH Việt Nam #trợ cấp thai sản #bảo hiểm xã hội #bảo hiểm xã hội tự nguyện

